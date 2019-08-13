ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:11 ص
حالة الطقس في مكة
حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة
أمل فوزي
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس «غائمًا جزئيًا» على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و«صحوًا» على المدينة المنورة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، بسرعة 16 - 36 كيلو مترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 16- 38 كيلو مترًا في الساعة.

ووأضافت: في مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 28 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 - 36 كيلو مترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 29 درجة.

وواصلت: وحركة الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، بسرعة 16 - 36 كيلو مترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، بسرعة 16 – 36 كيلو مترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية، وبلغت درجة الحرارة في جدة 33 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 - 36 كيلو مترًا في الساعة.

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان.. النواب يطمأن المالك والمستأجر حول قانون الإيجار القديم.. وتفاصيل التحول للدعم النقدي

بعد حفلها الأسطورى.. كيف احتفلت جينفر لوبيز بعيد ميلادها فى مصر.. فيديو

ذعر بين الركاب.. عطل مفاجئ لـ الأتوبيس النهرى فى المنصورة

صيدلي الغلابة .. تاجر مع الله فربحت تجارته.. جنازته هي الأكبر وقبره تحول لـ مزار

منتخب مصر للناشئين يواجه سلوفينيا في دور الـ 16 بكأس العالم لليد .. تعرف على الموعد

استدعاء زينة وشقيقتها.. احمد عز يفجر مفاجآت أمام النيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة