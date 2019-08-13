أسبوع حاسم لـ مصير الائتلاف الحكومي في إيطاليا

دخلت إيطاليا، الاثنين، أسبوعًا حاسمًا لمستقبل حكومة جوزيبي كونتي المهددة بالسقوط، منذ أن خرج زعيم حزب الرابطة اليمينية المتطرفة، ماتيو سالفيني، الخميس، من تحالفه مع شريكه في الائتلاف الحاكم، زعيم حركة الخمس نجوم، لويجي دي مايو، ودفعِه باتجاه إجراء انتخابات مبكرة في الخريف.



وتعقد الكتل النيابية في مجلس الشيوخ، اجتماعًا، في وقت لاحق، لتحديد موعد جلسة التصويت على حجب الثقة عن الحكومة بناء على مذكرة قدّمها حزب الرابطة.



وينص الدستور الإيطالي على أن جلسة التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، يجب أن تُعقد في مجلس الشيوخ، لأنه المجلس الذي نالت فيه الثقة بعد تشكيل التحالف بين حزب الرابطة وحركة الخمس نجوم قبل 14 شهرا.



ودعا كل من ماتيو سالفيني لويجي دي مايو، نوابهما، إلى اجتماع في روما، اليوم.



ويسعى ماتيو سالفيني إلى تشديد الضغوط وصولا إلى التصويت على مذكرة بحجب الثقة عن حكومة كونتي في مهلة أقصاها 20 أغسطس وفرض انتخابات مبكرة في الخريف، مراهنا على استطلاعات للرأي تمنحه 36 إلى 38 في المائة من نوايا التصويت التي انعكست عمّا كانت عليه في ربيع العام 2018 حين كانت تتوقع نيل حركة الخمس نجوم 32 في المائة من الأصوات مقابل 18 في المائة للرابطة.