مايك بومبيو: حريصون على إيجاد حل لـ وقف الهجرة من جواتيمالا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حرص الولايات المتحدة على معالجة الظروف السياسية التي تدفع بالهجرة غير المنظمة من دولة جواتيمالا بأمريكا الوسطى.



جاء ذلك في سياق تهنئة وزير الخارجية الأمريكي لـ أليخاندرو جياماتي على انتخابه رئيسا جديدا لجواتيمالا، كما أشاد بشعب تلك الدولة للمشاركة الانتخابات الرئاسية التي وصفها بـ"الناجحة والحرة والنزيهة والشفافة".



وأكد مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تشترك في علاقات تاريخية عميقة مع جواتيمالا وتتطلع إلى مواصلة شراكتها معها في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك.