بعثة الجودو فى المغرب للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية

غادرت صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطنى للجودو إلى مدينة الرباط المغربية للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشر التى تقام خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجارى.



ومن المقرر أن تقام منافسات الجودو فى الدورة خلال الفترة من 16 وحتى 18 أغسطس بسبب إقامة بطولة العالم بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبل، حيث يجرى وزن اللاعبين يوم 16 على أن تقام المنافسات يومى 17 و18 أغسطس.



وتشارك مصر فى الدورة ببعثة تضم 19 فردا بواقع رئيس للبعثة وثلاثة من الجهاز الفنى و15 لاعبا ولاعبة، ويرأس البعثة هاشم محمد هاشم عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للجودو.



اللاعبون المشاركون هم أحمد نادر الفقى وزن 60 كيلو جراما، محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما، على عيد عبد المعطى، عبد الرحمن عبد الغنى وزن 73 كيلو جراما، عبد الرحمن محمد ، عبدالله عثمان وزن 81 كيلو جراما، على حازم وزن 90 كيلو جراما، رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام، ميسره النجار وزن فوق 100 كيلو جرام، واللاعبات نوران رضا آدم، أسماء عبد المنعم وزن 52 كيلو جراما ، لمياء حسن وزن 57 كيلو جراما، آلاء ناصر حامد وزن 78 كيلو جراما، كريمان كامل، سلمى الشاذلى وزن فوق 78 كيلو جراما، والمدربين عاطف مصطفى مدرب الرجال، محمد سعد مدرب الإنسات، نورا حسن مدربة الانسات، وينافس منتخبنا على الفوز بالمركز الأول فى الدورة رغم قوة منتخبات تونس والجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا المشاركة فى الدورة.