الأمم المتحدة تدعو هونج كونج إلى ضبط النفس‭ ‬

حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه سلطات هونج كونج اليوم الثلاثاء على ممارسة ضبط النفس والتحقيق في أدلة على إطلاق قواتها الغاز المسيل للدموع على المحتجين بطرق يحظرها القانون الدولي.



وقالت باشليه في بيان "يمكن رؤية المسؤولين وهم يطلقون عبوات الغاز المسيل للدموع في مناطق مزدحمة ومغلقة وبشكل مباشر تجاه المحتجين في مناسبات عديدة مما ينطوي على مخاطر جسيمة بسقوط قتلى أو مصابين بإصابات خطيرة".



وأضاف البيان أن مكتبها "يحث سلطات هونج كونج على ممارسة ضبط النفس، وضمان احترام وحماية حقوق من يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي مع ضمان أن يكون رد المسؤولين عن إنفاذ القانون على أي عنف قد يحدث متناسبا".



وأقر روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه بأن قوات الأمن في المستعمرة البريطانية السابقة تواجه أحيانا وضعا صعبا. وقال "لا نقول إن الوضع سهل، لكن يتعين عليهم مع ذلك تجنب التجاوزات وإلا فإنهم قد يجعلوا الوضع أسوأ... أنتم تخاطرون حقا بدائرة مفرغة من العنف والتوتر المتصاعدين".



وقالت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام اليوم الثلاثاء إن هناك حالة من "الفزع والفوضى" في هونج كونج متحدية دعوات لها بالتنحي في الوقت الذي انهارت فيه البورصة وتعرضت شركات الطيران لمزيد من اضطراب الرحلات وملأ المحتجون المناوئون للحكومة المطار.



وقال كولفيل إن تصريحات الصين أمس الاثنين بأن المظاهرات في هونج كونج بدأت تظهر مؤشرات على "إرهاب" ليست مفيدة وتهدد بتأجيج الوضع.