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أخبار العالم

طائرات روسية تبعد مقاتلة لـ ناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:07 م
طائرات (سو-27) الروسية
طائرات (سو-27) الروسية
أ ش أ
قامت طائرات (سو-27) الروسية بإبعاد مقاتلة لحلف "ناتو" حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، وذلك فوق المياه الدولية في بحر البلطيق.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، أن الطائرة كانت تنفذ رحلة من كالينينجراد إلى موسكو، بمرافقة مقاتلتي (سو-27) من تشكيل الطيران البحري التابع لأسطول بحر البلطيق.

وأشارت إلى أن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة "شويجو" أثناء تحليقها فوق المياه الدولية ببحر البلطيق، لكن الطيارين الروس منعوها من ذلك، عبر إرغامها على الابتعاد عن طائرة وزير الدفاع الروسي.

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