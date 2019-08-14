بعد وقوع 14 حادث إطلاق نار.. رئيس وزراء كندا يعد عمدة تورنتو بالسيطرة على انتشار الأسلحة

التقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع عمدة (تورنتو) جون توري، الثلاثاء، لمناقشة كيفية مكافحة الارتفاع الأخير في أعمال العنف بالأسلحة النارية في تورونتو، داعين إلى نهج كامل ينظر إلى قضايا مثل الإسكان والتعليم والبنية التحتية.





وتشهد تورونتو رقما قياسيا سنويا في حوادث إطلاق النار والضحايا، حيث تم تسجيل 14 حادث إطلاق نار منفصل، خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة وحدها.





وعند الضغط على مسألة الحظر، قال جاستن ترودو إن برنامج حزبه فقط في انتخابات أكتوبر سيشمل "تعزيز السيطرة على السلاح".





وأضاف جاستن ترودو أن حكومته اتخذت بالفعل خطوات "لجعل نقل الأسلحة ونشرها أكثر صعوبة".





وجاء الاجتماع بين جاستن ترودو وجون توري بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات والبلديات أنها ستقدم بشكل مشترك 4.5 مليون دولار لشرطة تورنتو للتصدي لجريمة السلاح.





وأوضح عمدة تورونتو جون توري أن المفتاح هو "الاستثمار في الأطفال والعائلات"، والتأكد من أن المدينة شاملة وتلقي نظرة فاحصة على النظام القانوني.



