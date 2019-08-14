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فن

مي كساب تحصد 400 ألف مشاهدة بـ كليب البنية.. فيديو

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:28 ص
مي كساب
مي كساب
سعيد فراج
حصدت الفنانة مي كساب، 400 ألف مشاهدة بأحدث كليباتها «البنية»، الذي طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، 9 أغسطس الماضي، وهو ضمن ألبومها الجديد «أنا لسة هنا» المنتظر طرحه قريبًا.

وظهرت مى كساب في الفيديو كليب بالملابس النوبية، لتتماشى مع كلمات ولحن وطبيعة الكليب الذي تم تصويره في النوبة، ونيل أسوان، وعلى رقصات وفلكلور من أسواني.

كليب «البُنيه» لـ مى كساب، من كلمات: احمد مرزوق، الحان: اورتيجا، توزيع: اوكا، كورال نوبي: ستونه وفرقتها، تسجيل: جورج يعقوب، أورج: أندرو الحاوى، هارموني: ساهر، ميكس وماستر: inkyz.

وتقول كلمات الأغنية، التي تغنت بها مي كساب بالنوبي للمرة الأولى:

و احيل لامبورويه ارتانا لويه
انجلبى كيب كيه نابدوه كيهيه
واحيل لامبورويه ارتانا لويه
انجلبى كيب كيه نابدوه كيهيه
و احيل لامبورويه ارتانا لويه
انجلبى كيب كيه نابدوه كيهيه
و احيل لامبورويه ارتانا لويه
انجلبى كيب كيه نابدوه كيهيه

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