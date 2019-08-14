عاوزين الفيديو.. رأى الجمهور عن تحدي الحضرى وحماقى في ضربات الجزاء

لقي تحدي الكابتن عصام الحضري حارس المنتخب المصري السابق والنجم محمد حماقي ردودا واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.ونشر عصام الحضري صورة له مع الفنان محمد حماقي عبر انستجرام أثناء تواجدهما بالجيم.وعلق الحضري علي الصورة قائلا:"النجم محمد حماقي ، سعيد أني قابلتك النهاردة في الجيم يا حبيبي ❤ وفي انتظار تحدي ضربات الجزاء 💪".ليرد حماقي علي الحضري قائلا: "يا حبيبي والله انا انبسطت اكتر اني شوفتك يا سد يا عالي وانا عند كلامي وقولتلك اني مش زي دروجبا واللعيبة التعبانة اللي كنت بتصد منهم دول لو صديت اتنين من الخمسة انت الكسبان".وجاءت تعليقات الجمهور كالتالى: يعني ياعم حماقي جاي تتحدي الاسطورة الافريقية فى ضربات الجزاء" و"الحضري تحسه اصغر من حماقي مش العكس ربنا يديك الصحة يا اسطورة " و"احنا عاوزين فيديو لتحدي ضربات الجزاء".