اخبار النادي الاهلى اليوم الاربعاء 14-8-2019.. الاستعداد لمواجهة بيراميدز

نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، الأربعاء ، 14 - 8 - 2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بالنادي الأهلي والتي من أبرزها : مباراة بيراميدز كلمة السر.. جلسة خاصة بين لاسارتي والجهاز الفني في الأهلي.
تأهيل معلول وربيعة في مران الأهلي استعدادا لمواجهة بيراميدز
اكتفي علي معلول ورامي ربيعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات بدنية على ملعب التتش مساء اليوم، الأربعاء.
بـ تيشيرت أبيض وجاكت رمادي .. وليد ازارو يشعل انستجرام.. شاهد
نشر لاعب النادى الاهلى وليد ازارو صورة جديدة على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .
أمل وقلق وخوف يسيطر على الاهلي وبيراميدز قبل مواجهة الكأس..اعرف السبب
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي استاد برج العرب يوم السبت المقبل لمتابعة اللقاء الناري الذي يجمع بين فريقي النادي الأهلي ومنافسه بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر .
مدافع الأهلي ينتقل إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة
وقع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على عقود إعارته لصفوف طلائع الجيش لمدة موسمين اليوم الأربعاء.
فقرة تدريبية خاصة لـ شريف إكرامى على هامش مران الأهلي
خاض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شريف إكرامي ، فقرة تدريب مع طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق، على هامش مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
مباراة بيراميدز كلمة السر.. جلسة خاصة بين لاسارتي والجهاز الفني في الأهلي
عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأوروجوياني مارتن لاسارتي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الأربعاء.
مروان محسن يغيب عن مران الاهلي .. لهذا السبب
غاب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء، التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وليد سليمان ينتظم في مران الأهلي
انتظم وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء، التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.
مارتن لاسارتي يطالب لاعبي الاهلي بالتركيز قبل مواجهة بيراميدز في كأس مصر
عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية، قبل انطلاق مران الفريق، الذي يقام على ستاد مختار التتش، بمقر النادي في الجزيرة.
وجهته الجديدة غير معروفة.. الأهلي يوافق على رحيل هشام محمد
وافقت لجنة التخطيط بالأهلي على رحيل، هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
تأهيل معلول وربيعة في مران الأهلي استعدادا لمواجهة بيراميدز
اكتفي علي معلول ورامي ربيعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات بدنية على ملعب التتش مساء اليوم، الأربعاء.
بـ تيشيرت أبيض وجاكت رمادي .. وليد ازارو يشعل انستجرام.. شاهد
نشر لاعب النادى الاهلى وليد ازارو صورة جديدة على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .
أمل وقلق وخوف يسيطر على الاهلي وبيراميدز قبل مواجهة الكأس..اعرف السبب
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي استاد برج العرب يوم السبت المقبل لمتابعة اللقاء الناري الذي يجمع بين فريقي النادي الأهلي ومنافسه بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر .
مدافع الأهلي ينتقل إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة
وقع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على عقود إعارته لصفوف طلائع الجيش لمدة موسمين اليوم الأربعاء.
فقرة تدريبية خاصة لـ شريف إكرامى على هامش مران الأهلي
خاض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شريف إكرامي ، فقرة تدريب مع طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق، على هامش مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
مباراة بيراميدز كلمة السر.. جلسة خاصة بين لاسارتي والجهاز الفني في الأهلي
عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأوروجوياني مارتن لاسارتي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الأربعاء.
مروان محسن يغيب عن مران الاهلي .. لهذا السبب
غاب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء، التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وليد سليمان ينتظم في مران الأهلي
انتظم وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء، التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.
مارتن لاسارتي يطالب لاعبي الاهلي بالتركيز قبل مواجهة بيراميدز في كأس مصر
عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية، قبل انطلاق مران الفريق، الذي يقام على ستاد مختار التتش، بمقر النادي في الجزيرة.
وجهته الجديدة غير معروفة.. الأهلي يوافق على رحيل هشام محمد
وافقت لجنة التخطيط بالأهلي على رحيل، هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.