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محافظات

قافلة طبية تضم 12 تخصصا في الأقصر.. السبت

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:32 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
شمس يونس
أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر أنه في إطار التعاون مع جامعة الأقصر برئاسة الدكتور بدوى شحات بدوى عميد كلية الطب جامعة الأقصر والقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر أنه سيتم مشاركة عدد من أساتذة الجامعات بأعمال القوافل الطبية التى تقام على مستوى المحافظة.

 و اوضح عبد الجواد أنه من المقرر تنظيم قافلة طبية يومي السبت والأحد 17 ، 18  من أغسطس الجارى بوحده الشيخ عامر الصحية التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، يتم خلالها الكشف علي حالات في 12 تخصص مختلف  تتضمن  عظام ،اسنان،نساء وتوليد ، تنظيم اسرة،جلديه ،جراحه ، الرمد ،والباطنة، وانف واذن وحنجرة بالإضافة إلى تخصصات الصدرية، والمخ والأعصاب ، وجراحة التجميل و التى تضاف لإول مرة في أعمال القوافل الطبية.

ومن المقرر ان يقوم بتوقيع الكشف على الحالات المختلفة نخبة من الأطباء من أساتذة الجامعات وعلى رأسهم دكتورة سالى احمد كامل ، و دكتورة منى جوده مغربى بقسم الباطنة ، و دكتور محمد عطيتو حامد بقسم الرمد ، و دكتور مصطفى يوسف بقسم الانف والأذن ، ودكتور محمد عبد الله عباس بقسم المخ والأعصاب، ودكتور محمد بدوى شحات بقسم الصدرية، ودكتور محمود مبارك بقسم جراحات التجميل.

ومن المقرر أن يكون الكشف وصرف العلاج  مجاني للجميع بالاضافه لعمل التقارير اللازمه للعلاج والعمليات علي نفقه الدوله في حاله الاحتياج لذلك.  

 ويأتي هذا بناءً على توجيهات  الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لخدمه القرى الاكثر احتياجا ولتسهيل الكشف  علي المرضي لإتاحة متابعة الحالات المختلفة مع أساتذة الجامعات بالمجان.

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