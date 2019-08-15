بشرط واحد.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار إلى برشلونة

وضعت إدارة نادي باريس سان جيرمان، شرطا للموافقة على رحيل لاعب الفريق نيمار دا سيلفا إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت إذاعة " الراك 1" الكتالونية، أن إدارة باريس سان جيرمان اشترطت الحصول على خدمات كوتينيو وسميدو وتوديبو بالإضافة إلى 90 مليون يورو مقابل الموافقة على نيمار هذا الصيف.



وكان أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة عقد جلسة مع إدارة بارس سان جيرمان أول أمس الثلاثاء للتفاوض حول استعادة نيمار.



يذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان صيف 2017، قادما من برشلونة، بعدما قام النادي الفرنسي بكسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع البلوجرانا والمقدر بـ 222 مليون يورو.