ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرط واحد.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار إلى برشلونة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:53 م
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
محمد السعيد
وضعت إدارة نادي باريس سان جيرمان، شرطا للموافقة على رحيل لاعب الفريق نيمار دا سيلفا إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت إذاعة " الراك 1" الكتالونية، أن إدارة باريس سان جيرمان اشترطت الحصول على خدمات كوتينيو وسميدو وتوديبو بالإضافة إلى 90 مليون يورو مقابل الموافقة على نيمار هذا الصيف.

وكان أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة عقد جلسة مع إدارة بارس سان جيرمان أول أمس الثلاثاء للتفاوض حول استعادة نيمار.

يذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان صيف 2017، قادما من برشلونة، بعدما قام النادي الفرنسي بكسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع البلوجرانا والمقدر بـ 222 مليون يورو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

100 مليون وكوتينيو.. برشلونة يتحرك لاستعادة نيمار

بسبب نيمار.. برشلونة يضع خطة لإذلال باريس سان جيرمان

ميسي يهدد برشلونة بالرحيل بسبب نيمار

ريال مدريد يضحي بـ مودريتش من أجل نيمار

ميسى يتدخل لمنع نيمار من الانتقال إلى ريال مدريد

أبيدال يطير إلى فرنسا لحسم صفقة نيمار

ترشيحاتنا

فضيحة.. هواوي تجسست على عملائها لصالح حكومات بدول شمال إفريقيا

قاد مكابي حيفا في الدوري الإسرائيلي.. 15 معلومة عن الكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد

حرب جديدة على إسرائيل.. حماس تطلق صواريخ تجاه البحر

استشاري يوضح قواعد استخدام التكييفات والمراوح في الصيف.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 - 8 - 2019

اسأل المفتي.. دائم الذكر ولا يصلي فهل يتقبل الله منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة... 15 صورة تكشف أناقة فساتين جينيفر لورانس فى عيد ميلادها

بعد سرقة أحمد حلمى لـ بروش أم كلثوم.. هذه أشهر القلادات الخاصة بـ كوكب الشرق.. صور

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام