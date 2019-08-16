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سبايدرمان فرنسا يتسلق ناطحة سحاب لأغنى رجل في هونج كونج.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 09:02 م
صدى البلد
أحمد شريف
علق متسلق يدعى سبايدرمان فرنسا علمًا أعلى ناطحة سحاب يملكها أغنى رجل في مدينة هونج كونج، حيث يعتقد أن اللافتة المعلقة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة الصينية.

وصعد آلان روبرت (56 عاما) مركز تشيونج كونج المملوك للملياردير لي كا شينج، اليوم الجمعة، لتعليق لافتة تحمل علم هونج كونج والصين على هيئة يد تصافح.

وبحسب صحيفة south china morning post الصينية، اكتسب المتسلق الفرنسي سمعة سيئة في صعود ناطحات السحاب في جميع أنحاء العالم، لعدم استخدامه معدات حفظ السلامة.

وكان سبايدرمان فرنسا، منع من منذ عام تقريبًا للتسلق في هونج كونج. في ذلك الوقت ، حيث قال حينها مازحًا إنه سيعود بعد 366 يوما.




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