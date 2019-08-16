بـ كت أسود ونظارة شمس بدون ميك اب.. هنا الزاهد فى إطلالة جذابة.. شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام.



وحلت هنا الزاهد بإطلالة جذابة بارتدائها كت أسود ونظارة شمس دون التكلف بوضع ميك اب علي وجهها.



ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وردود عبر انستجرام وجاءت بين "عسل "و "يا قلبي انتي ياقمر".



وتحضر الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي لحفل الزفاف خلال الأسابيع القادمة كما صرحا من قبل.



يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية المسلسل الكوميدى "الواد سيد الشحات" والذي تم عرضه فى السباق الرمضانى الماضي.