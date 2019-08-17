مدرب الإسماعيلي يرد على مطالبات الجماهير بجهاز فني أجنبي

علق أدهم السلحدار مدرب فريق الإسماعيلي على هاشتاج انتقادات جماهير الدراويش ومطالبتها بوجود جهاز فني أجنبي خلال الموسم المقبل.



وقال أدهم السلحدار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "نقدر ونحترم انتقادات ومطالبات الجماهير، ولكن جميع بطولات النادي باستثناء بطولة واحدة حققها الفريق في وجود مدربين من أبناء النادي".



واستكمل أدهم السلحدار: "هي وجهات نظر لجماهير الإسماعيلي ولكن ولاد النادي حاليا هم المدربين والمسؤولين عن الفريق ويجب مساندتهم".

