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فن

شاهد .. سامية الطرابلسي وهنيدي ومحمد ثروت من كواليس 3 أيام في الساحل

السبت 17/أغسطس/2019 - 05:58 م
ابطال مسرحية 3 ايام
ابطال مسرحية 3 ايام في الساحل
محمد بدران
نشر الفنانة سامية الطرابلسي صورة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من بروفات مسرحية "3 أيام في الساحل"، التى تعرض حاليا.


وظهر في الصورة رفقة سامية الطرابلسي الفنان محمد هنيدي بطل العمل، والفنان محمد ثروت، وعلقت الطرابلسي على الصورة:"aren,t they cuty 3 ايام في الساحل".

المسرحية يشارك فيها محمد محمود، أحمد فتحي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

وتدور قصتها حول مجموعة شخصيات يعيشون في فيلا واحدة، ويجسد محمد هنيدي فى المسرحية شخصية امرأة عجوز تدعى "حمامة هانم هاشتاج"، ويرصد من خلالها المشاكل الاجتماعية بطريقة ساخرة.
شاهد .. سامية الطرابلسي وهنيدي ومحمد ثروت من كواليس 3 أيام في الساحل
شاهد .. سامية الطرابلسي وهنيدي ومحمد ثروت من كواليس 3 أيام في الساحل

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