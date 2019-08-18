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ب5 جنيه.. صبغة شعر طبيعية وخالية من المواد الكيماوية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:04 ص
ب5 جنية صبغة شعر
ب5 جنية صبغة شعر باللون الأسود طبيعية وخالية من المواد الكيم
أسماء عبد الحفيظ
انتشرت فى الاونة الاخيرة معاناة بعض النساء أصحاب الثلاثين من عمرهم، من الشعر الأبيض بالرأس، ويجعلهم يظهرون بسن أكبر من عمرهم، ويحتاجون استعمال صبغة بدون مواد كيماوية لا تسبب ضرر للشعر .

نعرض لكم طريقة طبيعية سهلة جدا تمكنكم من تلوين الشعر الأبيض باللون الاسود بدون أى مواد صناعية، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي، هي:

مكونات الصبغة الطبيعية:

2 ملعقة كبيرة مسحوق الفلفل الأسود
1 كوب زبادي

طريقة استعمال الصبغة الطبيعية:

ضعي اللبن في وعاء.
اضيفي مسحوق الفلفل الأسود إلى هذا ويُمزج المكونات جيدًا.
ضعي هذا المزيج على فروة رأسك.
دلكي فروة الرأس برفق على طول شعرك.
اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه جيدا.

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