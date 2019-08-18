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محافظات

إزالة 206 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:29 م
إزالة 206 حالة تعد
إزالة 206 حالة تعد علي الأراضي
أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ان مديرية الزراعة بالمحافظة تمكنت من إزالة 206 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 10 أفدنة و10 قراريط و 5 أسهم ، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة المستمرة التي نظمتها المديرية بمختلف مراكز المنيا على مدار الأسبوعين الماضيين في الفترة من 8 وحتى 14 أغسطس الجاري 

بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين .

من جانبه ، أوضح الدكتور أبو الخير مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد بمركز العدوة على مساحة قيراطين و 12 سهما ، و26 حالة بمركز مغاغة على مساحة 4 أفدنة و23 قيراط ، و 27 حالة بمركز بنى مزار بمساحة 20 قيراط و19 سهم ، و 5 حالات بمركز سمالوط بمساحة 5 قراريط 

و23 حالة بمركز المنيا بمساحة 12 قيراطا و13 سهما، و 54 حالة بمركز أبوقرقاص بمساحة فدان و3 قراريط و10 أسهم، و 10 حالات تعد بمركز ملوى بمساحة 6 قراريط و17 سهماً، و 7 حالات تعد بمركز ديرمواس بمساحة 6 قراريط و6 أسهم، بالإضافة إلى 51 حالة تعد تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة فدانين و قيراطين .

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