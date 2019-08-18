إزالة 206 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ان مديرية الزراعة بالمحافظة تمكنت من إزالة 206 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 10 أفدنة و10 قراريط و 5 أسهم ، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة المستمرة التي نظمتها المديرية بمختلف مراكز المنيا على مدار الأسبوعين الماضيين في الفترة من 8 وحتى 14 أغسطس الجاري





بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين .





من جانبه ، أوضح الدكتور أبو الخير مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد بمركز العدوة على مساحة قيراطين و 12 سهما ، و26 حالة بمركز مغاغة على مساحة 4 أفدنة و23 قيراط ، و 27 حالة بمركز بنى مزار بمساحة 20 قيراط و19 سهم ، و 5 حالات بمركز سمالوط بمساحة 5 قراريط



