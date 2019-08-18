ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس قاتل نجل شقيقه بالخانكة.. المتهم: كنت بأدبه

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:05 م
محاكمة
محاكمة
إبراهيم الهوارى
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة اتهامه بقتل نجل شقيقه بمدينة الخصوص.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم قيد نجل شقيقه بالحبال وتعدى عليه بالضرب وأطلق كلبه الخاص عليه 3 أيام لنهشه ما أدى إلى مصرعه.

اعترف المتهم فى التحقيقات التى أجرت معه بارتكاب الواقعة وأضاف بقيامه بتعذيب نجل شقيقه وتوثيقه والتعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياة وذلك بسبب سوء سلوكه وكثرة تشاجره مع الجيران بصفة مستمرة مضيفا: "أنا كنت بأدبه" وأرشد المتهم عن الكلب المستخدم في الواقعة.

واستعجلت المحكمة تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى المقدم محمد شديد رئيس قسم شرطة الخصوص إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول المدعو "م أ ف" 17 سنة طالب مصابا بكدمات متفرقة بالجسم ووجود أثار تقييد بمعصم اليدين وآثار لعقر كلب بالفخذ الأيسر وتوفي عقب وصوله المستشفى.

تم إخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية فانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى .

وبسؤال والد المتوفى ويدعى "أ ف ز" 43 سنة عامل بمقهي قرر بقيام شقيقه المدعو " و" 35 سنة عاطل بتقييد نجله منذ 3 أيام بماسورة الغاز الطبيعي بمنزله وأطلق عليه الكلب الخاص به ما أدى إلى عقره وتعدي عليه بالضرب ما تسبب في وفاته تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاكس شقيقته.. حبس عاطل تعدي بالضرب على شاب بزفتي

أطلق عليه الكلب.. عاطل يقيد نجل شقيقه بماسورة ويضربه حتى الموت بالخصوص

اخبار الحوادث .. تفاصيل ذبح مدير عام لابنته وعشيقها بالبحيرة.. وعاطل يضرب نجل شقيقه حتى الموت بالخصوص

الحوادث اليوم.. غرق طفل في مياه ترعة السلام بالمطرية.. وعاطل يقيد نجل شقيقه في ماسورة ويضربه حتى الموت بالخصوص

بسبب سوء سلوكه .. عاطل يعذب نجل شقيقه ويطلق عليه كلبه حتى الموت

حبس قاتل نجل شقيقه بالخصوص .. المتهم قيده بالحبال 3 أيام وأطلق عليه كلبه حتى الموت

ترشيحاتنا

3 أسباب لابقاء المركزي على أسعار الفائدة.. تعرف عليها

المخابرات الأمريكية: الكويتيون ثالث الشعوب الأطول عمرا بين العرب

نوع شهير من اللب.. يعزز الخصوبة ويقوى القلب

ساديو ماني يكشف تفاصيل هدفه الصاروخي في شباك ساوثهامبتون

كأس العالم ليد الناشئين 2019 .. موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة مصر وألمانيا

#لاسارتى_ بره_ الأهلى يشعل تويتر.. والجمهور: النادى مش مكانك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح