تجديد حبس قاتل نجل شقيقه بالخانكة.. المتهم: كنت بأدبه



تم إخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية فانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى .



وبسؤال والد المتوفى ويدعى "أ ف ز" 43 سنة عامل بمقهي قرر بقيام شقيقه المدعو " و" 35 سنة عاطل بتقييد نجله منذ 3 أيام بماسورة الغاز الطبيعي بمنزله وأطلق عليه الكلب الخاص به ما أدى إلى عقره وتعدي عليه بالضرب ما تسبب في وفاته تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة اتهامه بقتل نجل شقيقه بمدينة الخصوص.وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم قيد نجل شقيقه بالحبال وتعدى عليه بالضرب وأطلق كلبه الخاص عليه 3 أيام لنهشه ما أدى إلى مصرعه.اعترف المتهم فى التحقيقات التى أجرت معه بارتكاب الواقعة وأضاف بقيامه بتعذيب نجل شقيقه وتوثيقه والتعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياة وذلك بسبب سوء سلوكه وكثرة تشاجره مع الجيران بصفة مستمرة مضيفا: "أنا كنت بأدبه" وأرشد المتهم عن الكلب المستخدم في الواقعة.واستعجلت المحكمة تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحريات المباحث حول الواقعة.وتلقى المقدم محمد شديد رئيس قسم شرطة الخصوص إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول المدعو "م أ ف" 17 سنة طالب مصابا بكدمات متفرقة بالجسم ووجود أثار تقييد بمعصم اليدين وآثار لعقر كلب بالفخذ الأيسر وتوفي عقب وصوله المستشفى.