اخبار الحوادث.. ذبحتها عشان خلت بابا يضربني .. خرج من السجن ليقتل .. الإعدام شنقا لمزارع قتل زوجته

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
*تلاعبوا بأحلام الشباب.. المشدد من 3 لـ 5 سنوات لعصابة الاتجار بالبشر
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن لـ متهمين آخرين بالمشدد 3 سنوات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في البشر، واستغلال حاجة الشباب في العمل والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات مزورة.
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*الممر وولاد رزق 2 ينضمان لدعوى زينة بزيادة نفقة توأم احمد عز .. والمحكمة ترفض
رفعت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان احمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة التوأم عز الدين، وزين الدين أحمد عز.
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*ذبحتها عشان خلت بابا يضربني .. اعترافات مثيرة للطفلة قاتلة شقيقتها بالدقهلية
قالت دينا عادل المتهمة بذبح شقيقتها الصغرى جنى ٥ أعوام إن والدها كان يحب شقيقتها أكثر منها ومن شقيقها وأنه كان يضربهما بعنف إذا شكت له جنى من اى احد منهما أو كلاهما معقبة: "ذبحتها وخلصت عليها عشان كل شوية تخلى بابا يضربني، انا كنت بحبها وهي لسه مولودة بس لما كبرت شوية كرهتها ،كل حاجة حلوة لبس ولا لعب ،ولا اكل كانت ليها هى بس".
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*تصفية حسابات بالسويس.. خرج من السجن ليقتل طعنا بالمطاوى والزجاجات
القت قوات شرطة مباحث قسم الجناين بالسويس القبض علي المتهمين بقتل شخص فى العقد الخامس من عمره طعنا، وأرسلت جثة القتيل الي الطب الشرعي لمعاينة الجثة وبيان سبب الوفاة وفق تقرير طبى .
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*الإعدام شنقا لمزارع قتل زوجته وأصاب 4 من أسرتها بقنا
قضت محكمة جنایات نجع حمادی، اليوم الأحد، بمعاقبة مزارع بالإعدام شنقا لقتله زوجته وإصابة 4 من أفراد أسرتها، في قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت.
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*بسبب وجبة فرح .. 61 حالة تسمم في الزقازيق
ارتفعت عدد الحالات التي استقبلتها مستشفيات جامعة الزقازيق الي 61 حالة نتيجة تناول أحد الوجبات بحفل زفاف بقرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم تقديم العلاج اللازم لهم وخروج معظم الحالات.
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*بينهم أطفال.. مصرع 3 مواطنين وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا
لقي 3 أشخاص بينهم طفلة مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.
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*ضبط 645 مخالفة سلع تموينية ولحوم بلدي وجبن فاسد فى حملة تموينية بالغربية
تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 645 مخالفة سلع تموينية ولحوم بلدي وجبن فاسد فى حملة تموينية للرقابة على الأسواق وضبط السلع المغشوشة على مستوى قرى ومراكز المحافظة .
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*العثور على جثة طفلة غارقة في مياه بحر أبو الأخضر بالشرقية
تمكن فريق من قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد،من انتشال جثة لطفل عثر عليه غارقًا في مياه ترعة "بحر أبو الأخضر" أمام أحدي قري مركز شرطة أبو كبير وجاري تحرير المحضر اللازم.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*تلاعبوا بأحلام الشباب.. المشدد من 3 لـ 5 سنوات لعصابة الاتجار بالبشر
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن لـ متهمين آخرين بالمشدد 3 سنوات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في البشر، واستغلال حاجة الشباب في العمل والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات مزورة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*الممر وولاد رزق 2 ينضمان لدعوى زينة بزيادة نفقة توأم احمد عز .. والمحكمة ترفض
رفعت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان احمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة التوأم عز الدين، وزين الدين أحمد عز.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*ذبحتها عشان خلت بابا يضربني .. اعترافات مثيرة للطفلة قاتلة شقيقتها بالدقهلية
قالت دينا عادل المتهمة بذبح شقيقتها الصغرى جنى ٥ أعوام إن والدها كان يحب شقيقتها أكثر منها ومن شقيقها وأنه كان يضربهما بعنف إذا شكت له جنى من اى احد منهما أو كلاهما معقبة: "ذبحتها وخلصت عليها عشان كل شوية تخلى بابا يضربني، انا كنت بحبها وهي لسه مولودة بس لما كبرت شوية كرهتها ،كل حاجة حلوة لبس ولا لعب ،ولا اكل كانت ليها هى بس".
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*تصفية حسابات بالسويس.. خرج من السجن ليقتل طعنا بالمطاوى والزجاجات
القت قوات شرطة مباحث قسم الجناين بالسويس القبض علي المتهمين بقتل شخص فى العقد الخامس من عمره طعنا، وأرسلت جثة القتيل الي الطب الشرعي لمعاينة الجثة وبيان سبب الوفاة وفق تقرير طبى .
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*الإعدام شنقا لمزارع قتل زوجته وأصاب 4 من أسرتها بقنا
قضت محكمة جنایات نجع حمادی، اليوم الأحد، بمعاقبة مزارع بالإعدام شنقا لقتله زوجته وإصابة 4 من أفراد أسرتها، في قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*بسبب وجبة فرح .. 61 حالة تسمم في الزقازيق
ارتفعت عدد الحالات التي استقبلتها مستشفيات جامعة الزقازيق الي 61 حالة نتيجة تناول أحد الوجبات بحفل زفاف بقرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم تقديم العلاج اللازم لهم وخروج معظم الحالات.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*بينهم أطفال.. مصرع 3 مواطنين وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا
لقي 3 أشخاص بينهم طفلة مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*ضبط 645 مخالفة سلع تموينية ولحوم بلدي وجبن فاسد فى حملة تموينية بالغربية
تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 645 مخالفة سلع تموينية ولحوم بلدي وجبن فاسد فى حملة تموينية للرقابة على الأسواق وضبط السلع المغشوشة على مستوى قرى ومراكز المحافظة .
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*العثور على جثة طفلة غارقة في مياه بحر أبو الأخضر بالشرقية
تمكن فريق من قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد،من انتشال جثة لطفل عثر عليه غارقًا في مياه ترعة "بحر أبو الأخضر" أمام أحدي قري مركز شرطة أبو كبير وجاري تحرير المحضر اللازم.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا