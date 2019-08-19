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رياضة

أول رد فعل من مدرب الزمالك الجديد بعد اتهامه بفضيحة جنسية في جنوب أفريقيا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:02 ص
ميتشو
ميتشو
عمرو الحلواني
قرر الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقاضاة إحدى الصحف الجنوب إفريقية " صن داي " بعد اقيامها بنشر صور له واتهامه بالتحرش الجنسي.

وأكد ميتشو ، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، إنه سيقاضى الصحيفة التي نشرت تلك الاتهامات، والتي ليس لها أي أساس من الصحة، وأضاف قائلا، "عدت إلى بلادي لأن والدتي مريضة، وأعتقد أنهم عاملوني بطريقة غير لائقة فى جنوب أفريقيا بتقديم مثل هذا الادّعاء.

وتابع: "سأقاضي الصحيفة لأنها نشرت اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة".

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن أن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق كان الخيار الثالث أمام الإدارة للتعاقد مع مدرب جديد بعد البرتغالي فيريرا والأرجنتيني رامون دياز.

وأضاف مرتضى منصور أن فيريرا اعتذر لظروف خاصة والزمالك صرف النظر عن رامون دياز، وأضاف أن اللجنة التي قامت باختيار المدرب رشحت ميتشو لتدريب الزمالك وتم الاستقرار عليه، مضيفا أنه كان يتطلع للتعاقد معه منذ موسمين.

وأكمل مرتضى منصور حديثه أن المدير الفني فسخ عقده مع فريق أولاندو بيراتس ووافق على تدريب الزمالك لأنه بدون وجود شرط جزائي مع ناديه كان سيستمر في جنوب أفريقيا.

وأكد مرتضى منصور أنه يتمنى التوفيق لميتشو في مهمته مع النادي وشدد على أن الإدارة ستوفر كل سبل النجاح له كما أن الفريق يضم لاعبين متميزين على أعلى مستوى.
أول رد فعل من مدرب الزمالك الجديد بعد اتهامه بفضيحة جنسية في جنوب أفريقيا

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