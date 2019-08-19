فضيحة جديدة لهاري وميجان .. تم تصويرهما خلسة على متن طائرة خاصة

ضجة في بريطانيا ثارت حول الأمير هاري وزوجته ميجان ماركيل، حول قيامهما برحلات جوية بلغ عددها 4 رحلات على متن طائرة خاصة في 11 يومًا فقط، وهو الأمر الذي يناقض ما يدعو إليه الزوجان من ضرورة الحفاظ على المناخ بالحد من استخدام المركبات الملوثة واتباع نظم صناعية أقل تلويثًا، في ظل التغيرات المناخية الحادثة بالعالم، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في صدر عنواينها.



واعتبرت الصحيفة، أن دوق ودوقة ساسكس قد تورطا، وظهر تناقضهما بعد أن تم تصويرهما خلسة أثناء مغادرتهما جنوب فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع في رحلة رابعة على متن طائرة خاصة خلال 11 يومًا فقط.



وكان الأمير هاري وميجان ، قد تحدثا سابقًا في القضايا البيئية خلال الأشهر الأخيرة، وهو الأمر الذي خالفاه بكل سهولة خلال 11 يومًا فقط برحلات من نيس بفرنسا إلى إنجلترا.



وأظهرت الصور الزوجين الملكيين وابنهم أرتشي ، البالغ من العمر ثلاثة أشهر ، وهم يركبون طائرة سيسنا 680 سايتيشن الفخمة.



قال خبراء :إن الشعب البريطاني لا يريد أن "يحاضره هؤلاء الذين لا يتبعون نصائحهم الخاصة حول تغير المناخ، في حين قال نواب إن هذه الرحلات لا "تتناسب مع صورتهم العامة"، بما يرواجان له على أنهما مدافعان عن البيئة.



