علاج وجع الثدى أثناء الرضاعة .. حلول فعالة بدون طبيب

لا تقتصر فوائد الرضاعة الطبيعية على تحسين صحة الطفل ونموه بشكل جيد بل تعود بالنفع على الأم أيضا، حيث تساعد فى حمايتها من بعض الأمراض فى مقدمتها سرطان الثدى، وبالرغم من فوائد الرضاعة الكثيرة إلا أن الأم دائما فى حاجة لـ علاج وجع الثدى أثناء الرضاعة.



الرضاعة الطبيعية من أهم العوامل التى تساعد فى بناء جسم الطفل وتجعله يتمتع بصحة جيدة فى الطفولة والكبر، لأن لبن الأم يلعب دورا كبيرا جدا فى بناء أعضاء الجسم والعضلات وتجعل مناعته أقوى، بل والبعض يشير إلى أن الرضاعة الطبيعية تساعد فى رفع مستوى القدرات الذهنية لدى الطفل مثل تتطور مهاراته العقلية والذاكرة والذكاء.



ولمساعدة الأمهات فى التخلص من متاعب الأمومة والتخلص من المشكلات المزعجة، نقدم لكم فى هذا التقرير أفضل طرق علاج وجع الثدى أثناء الرضاعة، حيث يمكن تطبيق معظمها فى المنزل دون الحاجة لاستشارة الطبيب.



علاج وجع الثدى اثناء الرضاعة



تبحث الكثير من النساء عن علاج وجع الثدى اثناء الرضاعة يساعدها فى التخلص من المتاعب التى تعانى منها يوميا عند إطعام طفلها يوميا دون أن تتأثر كمية اللبن.



عرض موقع "uofmhealth" أفضل طرق علاج وجع الثدى أثناء الرضاعة لتقليل الالم وفى نفس الوقت تحافظ على وجود لبن الرضاعة بنفس كميته.



- تليين الثدي قبل الرضاعة والقيام بالضغط بأى مادة دافئة لبضع دقائق قبل الرضاعة الطبيعية أو استخدام يديك كمضخة لإخراج اللبن الزائد عن كمية صغيرة من الحليب من الثديين.



حاولي الإرضاع أكثر من مرة

- اذا كان الطفل لا يرضع كل كمية اللبن حاولى ارضاعه عدة مرات او قومى بتفريغ لبن الثدى بنفسك دون إرضاع الطفل لأن بقاءه فى الثدى سيسبب لكى الكثير من الآم.



- تناول أدوية الإيبوبروفين (مثل Advil أو Motrin) يساعد فى تخفيف التورم وعلاج الألم هذا بالاضافة الى أن الإيبوبروفين آمن للأمهات المرضعات عندما يؤخذ حسب تحت إشراف طبيب ماهر فى علاج مثل هذه المشكلات.



- إذا كان ثدي المراة لا يزال غير مرتاح بعد الرضاعة تستطيع المرأة تجريب الضغط البارد لتقليل التورم، ويمكن الام استخدام منشفة مبللة مجمدة، أو كيس من الخضروات المجمدة على أن تضعه على الثدي لمدة 15 دقيقة في كل ساعة حسب الحاجة.



- هناك حيلة بسيطة لمنع حدوث مشاكل بالجلد هى وضع قطعة قماش رفيعة بين الثديين ويوضع معها حزمة المياه الباردة أو المثلجة.



علاج آلام الثدى عند الرضاعة بالاعشاب



يعد علاج آلام الثدى عند الرضاعة بالأعشاب من اكثر الطرق الآمنة التى تلجأ لها النساء للتخلص من الوجع فى المنزل دون الحاجة للتعرض لمضاعفات الادوية الجانبية.



ووفقا لما ذكره موقع "healthline" فإن اكياس الشاي المبللة علاج شائع حول العالم لعلاج الام الثدى عند الرضاعة بالاعشاب وذلك بفضل فاعلية حمض التانيك الموجود في الشاي فى علاج تققات حلمة الثدى الناتجة عن الرضاعة، واذا شعرت المرأة بالتحسن على هذا العلاج الاستمرار عليه طوال فترة الرضاعة "سنتين".



ويمكن أن تقوم المرأة بوضع بعض المرطبات الآمنة على الثدى لعلاج الالم، مثل الزيوت الطبيعية خاصة زيت الأفوكادو أو فيتامين ه وزيت زهرة الربيع المسائية. قد يغير هذا الملحق توازن الأحماض الدهنية في خلاياك، مما قد يقلل من آلام الثدي.



ومن الطرق الطبيعية الرائعة لعلاج وجع الثدى أثناء الرضاعة هى فرك القليل من لبن الثدى على الحلمتين بعد اطعام الطفل حيث

يحتوي على زيوت مطهرة طبيعية من شأنها ترطيب بشرتك. على سبيل المكافأة، سوف تساعد الرائحة التي يتركها طفلك على العثور على الثدي بشكل أسرع.