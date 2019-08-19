موجز الرياضة.. مانشستر يونايتد يسقط في فخ .. و 6 مدربين أجانب على رادار الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:
ليفربول يغرد على القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية
انتهت مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد نهاية المباراة الأخيرة بالجولة بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1.
مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون.. وبوجبا يهدر ركلة جزاء.. فيديو
سقط فريق مانشستر يونايتد فى فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه ولفرهامبتون، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .
بالصور.. مصر تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب
شاركت بعثة مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدينة الرباط المغربية حتى يوم 31 أغسطس الجاري.
تفاصيل صفقة انتقال عمرو مرعي من بيراميدز إلى المقاصة
أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام تعاقده مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز، لمدة عام على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء اللاعب بصفة نهائية بعد نهاية الموسم.
بحثا عن الصدارة.. مانشستر يونايتد يتسلح بالقوة الضاربة لمواجهة وولفرهامبتون
أعلن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد جونار سولشاير تشكيلة مباراة ولفرهامبتون الإنجليزي حيث يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على فريق وولفرهامبتون ويلعب الفريقين على استاد مولينيو في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2019-2020 وقد أعلن المديرين الفنيين
لاعب الأهلي السابق: جهاد جريشة يقود اللقاءات بأداء عالمي ولاسارتى مدرب قوى
أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي الأسبق ،أن وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم يتعمد ضياع العديد من الفرص خلال خوض مباريات الأهلي.
الإعارة الحل الوحيد لعودة نيمار لـ برشلونة
يدرس نادي برشلونة الاسباني، تقديم عرض باستعارة البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي باريس سان جيرمان على سبيل الاعارة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
تمنوا زيارة نادي القرن.. وفد اطلع برّه الجنوب سوداني يزور الأهلي
استقبل محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وفدًا من مسئولي نادي «اطلع بره»، بطل جنوب السودان الذي حرص على زيارة مقر النادي بالجزيرة اليوم الاثنين، على هامش تواجده في مصر لخوض لقاء العودة أمام الأهلي يوم الجمعة القادم في دور الـ64 من دوري الأبطال.
بعد التعاقد رسميا.. ميتشو يقود سفينة الزمالك فى البحث عن البطولات وحل أزمات
أعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزماك تعاقده مع الصربي ميتشو رسميا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد في حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوي المجلس والدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى.
أبرزهم مدرب حسين الشحات فى الإمارات.. 6 مدربين أجانب على رادار الأهلي
يعكف مجلس إدارة النادي الاهلى برئاسة محمود الخطيب ومعه لجنة التخطيط على دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تولي المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي عقب إقالة المدرب الاوروجواني مارتن لاسارتي بسبب توديع كأس مصر على يد فريق بيراميدز.
فريدة عثمان لـ صدى البلد: منمتش قبل برونزية العالم .. وهشرف مصر فى أولمبياد طوكيو
واحدة من أفضل السباحات عبر تاريخ مصر والأفضل على مستوى العالم خلال الفترة الماضية فازت لمصر بأول ميدالية في تاريخها في بطولات العالم للناشئين في السباحة، وأول مصرية تحمل رقما قياسيا عالميا في السباحة.
وزارة الرياضة: البعثة المصرية بالمغرب تخطو بثبات نحو تحقيق ما يسعد المصريين
التقى وزير الشباب والرياضة بالبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة المقامة بالمغرب، التي تقام فى الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 52 دولة وتشارك مصر في الدورة ببعثة مكونة من 297 لاعبا ولاعبة يمثلون 24 رياضة منها 22 رياضة أولمبية.
غير مقبول.. شوبير يرد على تصريحات محمد صلاح حول معسكر منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2019
رد أحمد شوبير عضو اتحاد الكرة السابق على تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول حول أسباب هزيمة المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية 2019 ووداع البطولة من دور الـ 16
ميتشو يوقع للزمالك لمدة موسم واحد.. رسميا
وقع الصربي ميتشو رسميا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسميا.
بسبب امم افريقيا 2019 .. محمد صلاح يهاجم اتحاد الكرة من جديد
جدد المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، هجومه على مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة وذلك بسبب الأزمات التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية.
ليفربول يغرد على القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية
انتهت مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد نهاية المباراة الأخيرة بالجولة بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1.
مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون.. وبوجبا يهدر ركلة جزاء.. فيديو
سقط فريق مانشستر يونايتد فى فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه ولفرهامبتون، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .
بالصور.. مصر تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب
شاركت بعثة مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدينة الرباط المغربية حتى يوم 31 أغسطس الجاري.
تفاصيل صفقة انتقال عمرو مرعي من بيراميدز إلى المقاصة
أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام تعاقده مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز، لمدة عام على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء اللاعب بصفة نهائية بعد نهاية الموسم.
بحثا عن الصدارة.. مانشستر يونايتد يتسلح بالقوة الضاربة لمواجهة وولفرهامبتون
أعلن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد جونار سولشاير تشكيلة مباراة ولفرهامبتون الإنجليزي حيث يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على فريق وولفرهامبتون ويلعب الفريقين على استاد مولينيو في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2019-2020 وقد أعلن المديرين الفنيين
لاعب الأهلي السابق: جهاد جريشة يقود اللقاءات بأداء عالمي ولاسارتى مدرب قوى
أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي الأسبق ،أن وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم يتعمد ضياع العديد من الفرص خلال خوض مباريات الأهلي.
الإعارة الحل الوحيد لعودة نيمار لـ برشلونة
يدرس نادي برشلونة الاسباني، تقديم عرض باستعارة البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي باريس سان جيرمان على سبيل الاعارة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
تمنوا زيارة نادي القرن.. وفد اطلع برّه الجنوب سوداني يزور الأهلي
استقبل محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وفدًا من مسئولي نادي «اطلع بره»، بطل جنوب السودان الذي حرص على زيارة مقر النادي بالجزيرة اليوم الاثنين، على هامش تواجده في مصر لخوض لقاء العودة أمام الأهلي يوم الجمعة القادم في دور الـ64 من دوري الأبطال.
بعد التعاقد رسميا.. ميتشو يقود سفينة الزمالك فى البحث عن البطولات وحل أزمات
أعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزماك تعاقده مع الصربي ميتشو رسميا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد في حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوي المجلس والدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى.
أبرزهم مدرب حسين الشحات فى الإمارات.. 6 مدربين أجانب على رادار الأهلي
يعكف مجلس إدارة النادي الاهلى برئاسة محمود الخطيب ومعه لجنة التخطيط على دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تولي المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي عقب إقالة المدرب الاوروجواني مارتن لاسارتي بسبب توديع كأس مصر على يد فريق بيراميدز.
فريدة عثمان لـ صدى البلد: منمتش قبل برونزية العالم .. وهشرف مصر فى أولمبياد طوكيو
واحدة من أفضل السباحات عبر تاريخ مصر والأفضل على مستوى العالم خلال الفترة الماضية فازت لمصر بأول ميدالية في تاريخها في بطولات العالم للناشئين في السباحة، وأول مصرية تحمل رقما قياسيا عالميا في السباحة.
وزارة الرياضة: البعثة المصرية بالمغرب تخطو بثبات نحو تحقيق ما يسعد المصريين
التقى وزير الشباب والرياضة بالبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة المقامة بالمغرب، التي تقام فى الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 52 دولة وتشارك مصر في الدورة ببعثة مكونة من 297 لاعبا ولاعبة يمثلون 24 رياضة منها 22 رياضة أولمبية.
غير مقبول.. شوبير يرد على تصريحات محمد صلاح حول معسكر منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2019
رد أحمد شوبير عضو اتحاد الكرة السابق على تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول حول أسباب هزيمة المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية 2019 ووداع البطولة من دور الـ 16
ميتشو يوقع للزمالك لمدة موسم واحد.. رسميا
وقع الصربي ميتشو رسميا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسميا.
بسبب امم افريقيا 2019 .. محمد صلاح يهاجم اتحاد الكرة من جديد
جدد المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، هجومه على مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة وذلك بسبب الأزمات التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية.