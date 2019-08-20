اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها

وكتبتفى تغريدتها الجديدة، قائلة: "كل ما أستطيع قوله الآن أنا بحبكم من أعماق قلبى يا أحسن جمهور على الإطلاق، ولا تنسوا أن هناك ألبوم جديد فى الطريق".واختتمت الفنانة اللبنانيةرسالتها بتشوق الجمهور لألبومها الجديد، واعتبر البعض من محبيها أن رسالتها الجديد تلميح بالتراجع عن قرار اعتزالها الغناء.يذكر أن آخر أعمالكان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.