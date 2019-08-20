اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها

بعد اعتزال اليسا الغناء، وجهت الفنانة اللبنانية رسالة جديدة لجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" تعد الأولى بعد إعلان قرارها اعتزال اليسا الغناء بعد صدور ألبومها الجديد، حيث عبرت عن حبها لجمهورها الذي ساندها عندما أعلنت هذا القرار.
أول رسالة من إليسا بعد اعتزال الغناء
وكتبت اليسا فى تغريدتها الجديدة، قائلة: "كل ما أستطيع قوله الآن أنا بحبكم من أعماق قلبى يا أحسن جمهور على الإطلاق، ولا تنسوا أن هناك ألبوم جديد فى الطريق".
واختتمت الفنانة اللبنانية اليسا رسالتها بتشوق الجمهور لألبومها الجديد، واعتبر البعض من محبيها أن رسالتها الجديد تلميح بالتراجع عن قرار اعتزالها الغناء.
يذكر أن آخر أعمال اليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.
أول رسالة من إليسا بعد اعتزال الغناء
وكتبت اليسا فى تغريدتها الجديدة، قائلة: "كل ما أستطيع قوله الآن أنا بحبكم من أعماق قلبى يا أحسن جمهور على الإطلاق، ولا تنسوا أن هناك ألبوم جديد فى الطريق".
واختتمت الفنانة اللبنانية اليسا رسالتها بتشوق الجمهور لألبومها الجديد، واعتبر البعض من محبيها أن رسالتها الجديد تلميح بالتراجع عن قرار اعتزالها الغناء.
يذكر أن آخر أعمال اليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.