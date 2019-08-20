بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة يسرا اللوزى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة لها من أحدث جلسة تصوير بعدسة المصور Izmatique.



أطلت يسرا اللوزى فى جلسة التصوير بإطلالة من اختيار الاستايلست yasminekenawi، مرتدية فستان أبيض طويل وذا أكمام طويلة، وحمل التصميم توقيع Donia Ashry، واتسم التصميم بنقوشات الورد البارزة.



وبدت بتسريحة شعر بسيطة من أنامل المصفف M i n a . K h a m i s، ووضعت لها خبيرة التجميل N O R H A N | A M R مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية.



