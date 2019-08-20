الأنبا مارتيروس يترأس صلوات الاحتفال بالارشيدياكون حبيب جرجس.. صور

ترأس نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد صلوات عشية عيد الارشيدياكون حبيب جرجس، وتطيب جسده بكنيسة السيدة العذرء مريم بمهمشة بالشرابية.



شارك في الصلوات القس إبرام ناشد راعي الكنيسة والأباء الكهنة والشامسة وشعب الكنيسة، حيث تم تلاوة الألحان والتمجيد الخاص بالقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس.



وأكد نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس منطقة شرق السكة الحديد أن الأرشيدياكون حبيب جرجس هو مؤسس مدارس الأحد، وله فضل كبير في الحفاظ على التعاليم الكنسية، لافتا إلى أن القديس حبيب جرجس كان يتمتع بمعرفة وعلم غزير وله العديد من المؤلفات في مختلف العلوم الكنسية وتاريخها.



وقال الأنبا مارتيروس إن القديس حبيب جرجس كان يرتبط بعلاقة محبة قوية مع قداسة البابا كيرلس الخامس، وأنه أصدر من قبل بيانا لمساندة الأرشيدياكون حبيب جرجس في جهوده القوية في الخدمة الكنسية، كما له الفضل في تأسيس الكلية الإكليريكية ومدرسة المرتلين.



يشار إلى أن كنيسة السيدة العذراء مريم مهمشة في الشرابية بها متحف لمقتنيات الأرشيدياكون حبيب جرجس وكذلك جسده بعد أن اعتراف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقداسته.