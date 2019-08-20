اخبار الفن | إنقاذ نرمين الفقى من الغرق.. وحالة محمود ياسين الصحية

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشرت الفنانة نرمين الفقي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها بمشهد خلال مسلسلها الشهير "البحار مندي" الذي لعبت بطولته بجوار الفنان أحمد عبد العزيز، قبل 17 عامًا.وجهت الفنانة اللبنانية اليسا رسالة جديدة لجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هي الأولى بعد إعلان قرارها اعتزالها المفاجئ، والذى أثار الجدل خلال الساعات الماضية، بعد فترة من طرح ألبومها الجديد، حيث عبرت عن حبها لجمهورها الذي ساندها عندما أعلنت هذا القرار.علم "صدى البلد" أن الحالة الصحية للنجم محمود ياسين تحسنت بشكل كبير بعد الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرًا.استقبل جمهور برنامج "معكم مني الشاذلي" منتخب كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم، في أول ظهور تليفزيوني للمنتخب كاملا وجهازه الفني، بعد ساعات من وصولهم القاهرة، وسيتم عرض الحلقة كاملة غدا الأربعاء ٢١ أغسطس الجاري علي شاشة قناة " سي بي سي ".فاجأ الفنان صلاح عبد لله متابعيه بنشر تغريدة ساخرة قال من خلالها :" ‏بفكر أعلن اعتزالى التمثيل وانتو تهشتجوني وتتحايلوا عليا: أوعى ياصاصا أوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول أوعى ".حرص النجم محمد رمضان على الترويج لحفله المنتظر بالساحل الشمالى يوم 23 أغسطس الجارى، عن طريق التعاقد مع شركة متخصصة لإرسال رسائل نصية SMS لحث الجمهور على التوافد إلى مارينا.شهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ 28 حضورا جماهيريا كبيرا لحفل فريق مسار اجبارى مساء اليوم.