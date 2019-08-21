الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية مسيرة في محافظة ذمار اليمنية

نقل تلفزيون المسيرة، عن متحدث باسم الحوثيين، قوله يوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية للحوثيين، أسقطت طائرة أمريكية مسيرة طراز "إم كيو-9" في محافظة ذمار جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.



وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان،: "نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية إم كيو-9 فوق اليمن".



وأوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي: "ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي".



وكان الجيش الأمريكي قد قال في يونيو الماضي إن المسلحين الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة بمساعدة إيران.