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أخبار العالم

الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية مسيرة في محافظة ذمار اليمنية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:43 ص
مسيرة أمريكية
مسيرة أمريكية
رويترز
نقل تلفزيون المسيرة، عن متحدث باسم الحوثيين، قوله يوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية للحوثيين، أسقطت طائرة أمريكية مسيرة طراز "إم كيو-9" في محافظة ذمار جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان،: "نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية إم كيو-9 فوق اليمن".

وأوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي: "ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي".

وكان الجيش الأمريكي قد قال في يونيو الماضي إن المسلحين الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة بمساعدة إيران.

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