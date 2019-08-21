الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية مسيرة في محافظة ذمار اليمنية

نقل تلفزيون المسيرة، عن متحدث باسم الحوثيين، قوله يوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية للحوثيين، أسقطت طائرة أمريكية مسيرة طراز "إم كيو-9" في محافظة ذمار جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان،: "نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية إم كيو-9 فوق اليمن".
وأوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي: "ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي".
وكان الجيش الأمريكي قد قال في يونيو الماضي إن المسلحين الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة بمساعدة إيران.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان،: "نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية إم كيو-9 فوق اليمن".
وأوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي: "ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي".
وكان الجيش الأمريكي قد قال في يونيو الماضي إن المسلحين الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة بمساعدة إيران.