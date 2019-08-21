مهنيا وعاطفيا وصحيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء ٢١ /٨ /٢٠١٩ لمواليد برج الثور

يقدم خبير الأبراج محمد جبران توقعات الأبراج وحظك اليوم الاربعاء ٢١ أغسطس ٢٠١٩، لبرج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.



الثور



مهنيًا: من الأفضل تجنّب السرعة والتهور والمجازفات كليًا، إحمِ نفسك من الانفعالات وكن متساهلًا.



عاطفيًا: عليك أن تنظر إلى العلاقة بإيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّلها إلى تفاهم وانسجام كبير مع الشريك لكي تكون علاقة أنجح.



صحيًا: تقتنع بعد عدة محاولات أن التخلص من البدانة رهن بإرادة قوية وحمية قاسية.