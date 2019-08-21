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مهنيا وعاطفيا وصحيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء ٢١ /٨ /٢٠١٩ لمواليد برج الثور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:45 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
يقدم خبير الأبراج محمد جبران توقعات الأبراج وحظك اليوم الاربعاء ٢١ أغسطس ٢٠١٩، لبرج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

الثور

مهنيًا: من الأفضل تجنّب السرعة والتهور والمجازفات كليًا، إحمِ نفسك من الانفعالات وكن متساهلًا.

عاطفيًا: عليك أن تنظر إلى العلاقة بإيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّلها إلى تفاهم وانسجام كبير مع الشريك لكي تكون علاقة أنجح.

صحيًا: تقتنع بعد عدة محاولات أن التخلص من البدانة رهن بإرادة قوية وحمية قاسية.

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