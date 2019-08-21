استكمال المرحلة الثالثة من أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر.. صور

أعلنت رئاسة مدينة الأقصر، عن استكمال أعمال رمي التربة الزلطية ودكها وتسويتها باللوادر، بالجزء الجانبي بجوار الجزيرة الوسطى من كورنيش النيل، بدءا من ميدان مرحبا وصولا الي ميدان الابروتيلو(النوفتيل سابقا) وذلك بالمرحلة الثالثة لتطوير الكورنيش.





جاء ذلك عقب الانتهاء من أعمال مد الكابلات الكهربائية بطول الشارع، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، لتطوير كورنيش النيل قبيل الموسم السياحى الجديد.





وفى سياق متصل قامت رئاسة حي جنوب بقيادة حسن خليدي رئيس الحى، ومدحت عبد العال نائب رئيس الحي ، بتوجية سيارة رش المياه التابعة للحى، لرش المياة بطول الشارع، حرصا على صحة وسلامة مواطنينا من أهالي الأقصر الكرام من الأتربة الناعمة الناتجة عن أعمال ردم الحفر بتلك المنطقة، حفاظا على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر.



