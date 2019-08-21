دراسة: الأمريكيون ينفقون مبالغ خيالية على تعاطي الكوكايين والحشيش

كشفت دراسة حديثة النقاب عن إنفاق الأمريكيين ما يقرب من 150 مليار دولار على تعاطى الكوكايين والحشيش والهيروين والميتامفيتامين في عام 2016.



وقال "جريج ميدجيت"، الباحث المساعد في "مؤسسة RAND Corp"، وهي منظمة أبحاث غير ربحية قامت بتمويل الدراسة: "لفهم التغييرات بشكل أفضل في نتائج تعاطى المخدرات وآثار السياسات، يتعين على صانعي السياسات معرفة ما يحدث فى أسواق هذه المواد".



ووفقا للباحثين، فقد ارتفع الإنفاق على الحشيش غير القانونى والمرخص له من قبل الدولة بنحو 50% بين عامي 2006 و2016، من 34 مليار دولار إلى 52 مليار دولار، وبين عامى 2010 إلى 2016، وزاد عدد الأشخاص الذين يتعاطوا الحشيش بما يقرب من 30%.



وأوضحت التقديرات أن الإنفاق على الحشيش هو نفسه تقريبا الإنفاق على تعاطى الكوكايين والميتامفيتامين مجتمعين، بالاضافة إلى ارتفاع تعاطى الهيرويين بنحو 10% سنويا بين عامى2010 و2016، وأصبح الإنفاق على الهيرويين أقرب الآن إلى الإنفاق على الماريجوانا مقارنة بالعقاقير الأخرى.