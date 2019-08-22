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منوعات

لتسهيل السيرش.. جوجل تطلق تصميما جديدا لـ متجر Google Play

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:50 ص
جوجل بلاى
جوجل بلاى
آية جمعة
أعلنت شركة جوجل العملاقة أمس، الأربعاء، طرح تصميم جديد لمتجر التطبيقات التابع لـ "جوجل بلاي" google play.

ووفقًا لموقع "إنجادجيت" التقني، قامت "جوجل" بهذه الخطوة من أجل أن تجعل عملية البحث عن التطبيقات أسهل لمستخدمي التطبيق الذين يبلغ عددهم ملياري مستخدم شهريًا.

وأصبح متجر بلاي Play Store الآن يميز بين التطبيقات والألعاب، حيث تمثل واجهته الجديد استجابة للظهور المتزايد لألعاب الهاتف المحمول. 

تمثل ألعاب الهواتف المحمولة 33٪ من عمليات تثبيت التطبيق، وفقًا لتقرير أصدرته هذا الصيف App Annie. 

وإلى جانب التطبيقات والألعاب، هناك أيضًا فئات منفصلة للأفلام وكذلك الكتب.

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