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رياضة

النصر يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بمواجهة ضمك

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:50 ص
فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي
محمد السعيد
يواجه فريق النصر نظيره ضمك، الخميس، في السادسة مساء، في افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي 2019 - 2020.

ويسعى النصر حامل اللقب الموسم الماضي لتحيق انطلاقة قوية بالفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح ضمك الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي.

ويفتقد النصر للعديد من نجومه في مباراة اليوم أبرزهم يحيح الشهري وعمر هوساوي وعبد العزيز الجبرين.

ويلتقي اليوم أيضًا ضمن مافسات الجولة ذاتها فريق أهلي جدة بنظيره العدالة، في الثامنة إلا عشر دقائق.

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