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رياضة

أهلي جدة يستهل مشواره في الدوري السعودي بمواجهة العدالة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:57 ص
عمر السومة مهاجم
عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة
محمد السعيد
يواجه فريق أهلي جدة نظيره العدالة، في تمام الثامنة إلا عشر دقائق، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى، من مسابقة الدوري السعودي موسم 2019 - 2020.

ويسعى أهلي جدة لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد وداع دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي أمام النصر، بينما يطمح العدالة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز في تحقيق نتيجية إيجابية أمام الراقي.

وكان أهلي جدة قدم نتائج سيئة وغير مرضية لطموحات جماهيره في الدوري السعودي الموسم الماضي، وأنهى المسابقة في المركز الرابع.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، النصر مع ضمك في تمام السادسة مساء.

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