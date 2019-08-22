أهلي جدة يستهل مشواره في الدوري السعودي بمواجهة العدالة

يواجه فريق أهلي جدة نظيره العدالة، في تمام الثامنة إلا عشر دقائق، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى، من مسابقة الدوري السعودي موسم 2019 - 2020.



ويسعى أهلي جدة لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد وداع دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي أمام النصر، بينما يطمح العدالة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز في تحقيق نتيجية إيجابية أمام الراقي.



وكان أهلي جدة قدم نتائج سيئة وغير مرضية لطموحات جماهيره في الدوري السعودي الموسم الماضي، وأنهى المسابقة في المركز الرابع.



ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، النصر مع ضمك في تمام السادسة مساء.