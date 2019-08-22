عامل طعنه بسكين.. تجارة العملة وراء مقتل مندوب مبيعات بالإسكندرية

تمكن رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من كشف غموض واقعة مقتل مندوب بإحدى شركات النقل، حيث تبين أن وراءها عامل تخلص منه بسبب الخلاف على تجارة العملات الأجنبية.



تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى السيدات، مُقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك، بغياب زوجها مندوب بإحدى شركات النقل"، مُقيم بذات العنوان، حال توجهه للعمل وما قررته زوجته بأنه كان فى طريقه لمقابلة أحد الأشخاص "عامل بشركة خاصة"، مُقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك.



تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وقرر بقيامه بإستدراج المجنى عليه للشقة محل إقامته بدائرة القسم بزعم تغيير عملات أجنبية بأخرى وطنية، ولدى محاولته مغافلة المجنى عليه والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، حدثت بينهما مشاجرة قام على آثرها بالإعتداء عليه مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته، وإستولى على ما بحوزته من مبالغ مالية.



وقام عقب ذلك بنقل جثته إلى الشقة المقابلة لشقته "تحت الإنشاء" ، وإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها بها ،بإستهداف الشقة المشار إليها تم العثور على جثة المجنى عليه "المبلغ بغيابه" كما تم العثور على مبالغ مالية قدرها (495 ألف جنيه مصري، 1200 يورو، 300 دولار، 300 دينار كويتي، 1700 درهم إماراتى، 5400 ريال سعودى)، بالإضاة إلى جواز سفر، وبعض الأوراق الخاصة بالمجنى عليه.



بمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.