اتحاد الكرة: تطبيق تقنية الـ var بـ الدوري في ذلك الموعد

كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن مصير تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR في الموسم الكروي الجديد.



وقال جمال محمد علي، فى تصريحات لـ "صدى البلد: "طلبنا من السويسرى فيرون، مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، المساعدة فى تطبيق تقنية الفيديو فى الموسم الجديد، عبر إعداد كوادر من الحكام.



ولفت جمال محمد علي، إلى أن السويسرى فيرون، مندوب "فيفا"، أكد أنه سيعود الى الفيفا من أجل توفير خبراء لمنح قضاة الملاعب كورسات خلال الفترة القادمة لتوعيتهم بتقنية الفيديو.



وأشار جمال محمد علي إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني تجتهد من أجل تطبيق تقنية الفيديو بدءا من الدور الثاني فى الموسم الكرو 2019-2020.



