اخبار الفن ..علاقة الصداقة جيدة.. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود وبعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:



بعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي تتجول أمام ڤيلاتها.

https://www.elbalad.news/3951428



علاقة الصداقة جيدة .. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود

اعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام انفصال الفنانة شيري عادل عن الباحث معز مسعود.



https://www.elbalad.news/3951453





أمينة تطرح الحيل مهدود.. فيديو

طرحت الفنانة أمينة أغنيتها الجديدة "الحيل مهدود" بموقع "يوتيوب".



https://www.elbalad.news/3951463





عائشة بن أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. ولقاء الخميسي توجه لها رسالة

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال لقائها علي قناة الحوار التونسية .

https://www.elbalad.news/3951413



تامر حسني يحيي حفلا بالعلمين الجديدة

يحيى النجم تامر حسنى، حفلا غنائيا يوم الجمعة 30 أغسطس المقبل بمدينة العلمين الجديدة، وذلك احتفالا بمرور 15 عاما على أول ألبوم له.



https://www.elbalad.news/3951433



روتانا تطرح أغنية السلطان لـ محمد رمضان

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغنيات محمد رمضان "السلطان"، قبل ساعات قليلة من انطلاق حفله الغنائي في الساحل الشمالي.



https://www.elbalad.news/3951462



كارمن سليمان تكشف عن أصعب فترة في حياتها

نشرت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"صورة من فترة حملها في ابنها "زين".



https://www.elbalad.news/3951459

