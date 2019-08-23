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ملك إسبانيا خوان كارلوس يخضع لجراحة في القلب غدا السبت

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:14 م
ملك إسبانيا السابق
ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس
رويترز
قال متحدث باسم العائلة الملكية في إسبانيا أمس الخميس إن الملك خوان كارلوس (81 عاما) ووالد الملك الحالي فيليبي السادس سيخضع لجراحة في القلب يوم السبت.

وحدد الأطباء موعد الجراحة في يونيو الماضي بعد فحص دوري للملك الذي احتفظ فخريا باللقب بعد تخليه عن العرش في 2014. وستجرى العملية في مستشفى كويرون في مدريد.

وفي مايو أيار أعلن خوان كارلوس قراره بالانسحاب من الحياة العامة وانقطع عما تبقى له من مشاركات مؤسسية وظهور منذ يونيو.

ولعب الملك دورا حيويا في السير بإسبانيا نحو الديمقراطية بعد موت الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو لكن فترة حكمه التي استمرت 40 عاما تشوهت في السنوات الأخيرة وسط اتهامات بأنه أصبح منفصلا عن عامة الشعب وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية من 2008 إلى 2014.

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