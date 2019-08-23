ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. أول رد من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها..و زينة توجه لها رسالة قاسية.. نبيل الحلفاوي يهاجم لاسارتي بسبب صلاح محسن

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:45 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
مصطفى كرم
في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم.

أول رد من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها.

نشرت الاعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام صورة قديمة لها وهى تعانى من السمنة وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة :" حسبى الله ونعم الوكيل.. توكلت عليك يارب يا اكبر وأعظم من اى حد انك السميع العليم.

صلاح محسن يوجه رسالة إلى جماهير الاهلي بعد مباراة اطلع بره.


احتفل الفنان صلاح محسن بتحقيق الأهلي أكبر انتصار أفريقي له في التاريخ بعد الفوز علي فريق اطلع برة 9 - 0 في اياب دور الـ64 من بطولة أبطال افريقيا.


نبيل الحلفاوي يهاجم لاسارتي بسبب صلاح محسن.

احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بفوز النادي الأهلي علي فريق اطلع برة في منافسات دور الـ64 ببطولة الامم الافريقية بـ8 أهداف مقابل لا شيء.

انت عار على الإسلام.. هجوم رواد السوشيال ميديا على معز مسعود بعد انفصاله عن شيري عادل.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #معز_مسعود وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا بعد انفصاله عن الفنانة شيري عادل وجاءت التعليقات كالتالي:.


أحمد عز يبهر متابعيه بصورة جديدة.. ومتابعون: بطل تحلو بقا.


نشر الفنان أحمد عز صورة جديدة له عبر انستجرام من كواليس تجسيده لشخصية رضا من فيلمه الجديد ولاد رزق 2.


زينة لـ ريهام سعيد : حرام عليكى كفاية تنمر وبلاش تريقة على الغلابة.


وجهّت الفنانة زينة، رسالة قاسية للإعلامية ريهام سعيد، بسبب وصفها لأصحاب السمنة بالعبء على الدولة، حيث قالت زينة، عبر على حسابها الرسمي على انستجرام: "والله ما في عبء علي الدولة غيرها بتقل دمها برخصها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. صور زفاف ريهام سعيد.. محمد بركات يتغزل فى جوزيه.. ياسمين الخطيب بشعر منكوش.. والشناوى يعتذر للجماهير المصرية

موجز السوشيال ميديا .. رسالة مؤثرة من ريهام سعيد لـ زوجها .. منة فضالى تواصل إثارة غضب متابعيها .. رسالة عمرو دياب لابنته فى عيد ميلادها

رد فعل شيري عادل ومعز مسعود على شائعات طلاقهما

بدأت بشائعة وانتهت على انستجرام.. قصة انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد زواج 360 يوما

بعد حلقة السمنة .. زينة لـ ريهام سعيد : حرام عليكى كفاية تنمر وبلاش تريقة على الغلابة

زينة تقصف جبهة ريهام سعيد : دمك تقيل وكدابة ومريضة عمليات تجميل

ترشيحاتنا

ولا أجدع ست مصرية.. النجم مصطفى فهمي يطلق زغرودة على الهواء

سجلوا عندكم.. توفيق عكاشة: مصر نجمها في العالي 3 سنوات مقبلة.. فيديو

ياسين نجل غنوة يعيش ظروفا مشابهة لدوره في مسلسل زي الشمس

زينة تقصف جبهة ريهام سعيد : دمك تقيل وكدابة ومريضة عمليات تجميل

مفاجأة.. عماد متعب: جوزيه لو عاد لـ الاهلي سأتراجع عن الاعتزال.. فيديو

الزمالك يتسلم مليونا و5 آلاف دولار مكافأة من الـ كاف.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أوتار الهارب ونفخات الفلوت.. ليلة سيمفونية في القلعة بحضور البسطاء

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور