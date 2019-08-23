موجز السوشيال ميديا.. أول رد من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها..و زينة توجه لها رسالة قاسية.. نبيل الحلفاوي يهاجم لاسارتي بسبب صلاح محسن

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم.نشرت الاعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام صورة قديمة لها وهى تعانى من السمنة وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة :" حسبى الله ونعم الوكيل.. توكلت عليك يارب يا اكبر وأعظم من اى حد انك السميع العليم.احتفل الفنان صلاح محسن بتحقيق الأهلي أكبر انتصار أفريقي له في التاريخ بعد الفوز علي فريق اطلع برة 9 - 0 في اياب دور الـ64 من بطولة أبطال افريقيا.احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بفوز النادي الأهلي علي فريق اطلع برة في منافسات دور الـ64 ببطولة الامم الافريقية بـ8 أهداف مقابل لا شيء.دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #معز_مسعود وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا بعد انفصاله عن الفنانة شيري عادل وجاءت التعليقات كالتالي:.نشر الفنان أحمد عز صورة جديدة له عبر انستجرام من كواليس تجسيده لشخصية رضا من فيلمه الجديد ولاد رزق 2.وجهّت الفنانة زينة، رسالة قاسية للإعلامية ريهام سعيد، بسبب وصفها لأصحاب السمنة بالعبء على الدولة، حيث قالت زينة، عبر على حسابها الرسمي على انستجرام: "والله ما في عبء علي الدولة غيرها بتقل دمها برخصها.