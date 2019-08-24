سبت ناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

يقام اليوم السبت، الموافق 24 -8- 2019، العديد من المواجهات في البطولة العربية، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:
كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):
الزوراء العراقي X الرفاع البحريني - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 2
هورسيد الصومالي X اتحاد طنجة المغربي - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 1
دوري أبطال إفريقيا:
زيسكو يونايتد - زامبيا X جرين مامبا إفسي - سوازيلاند -- 3:00 مساءً
بلاتينيوم الزيمبابوي X بيج بولتس المالاوي -- 3:00 مساءً
تاونشيب رولرز البوتسواني X يانج أفريكانز التنزاني، 3:30 مساءً
أول أغسطس الكونغولي X كمكم زانزيبار - زنجبار، 4:00 مساءً
المريخ السوداني X شبيبة القبائل الجزائري، 6:30 مساءً
ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي X أوثو دويو الكونغولي، 7:00 مساءً
النجم الرياضي الساحلي التونسي X هافيا كوناكري الغيني، 8:00 مساءً
ديكيداها أف سي الصومالي X الزمالك- 9:00 مساءً، On Sport HD
الرجاء المغربي X بريكاما يونايتد - غامبيا، 9:00 مساء
اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي X جرين إيجليز الزامبي، 9:00 مساءً
كأس الكونفدرالية الأفريقية:
ايتول دو كونغو الكونغولي X بيراميدز، 6:00 مساءً
الدوري الإنجليزي:
نوريتش سيتي X تشيلسي، 1:30 مساءً، beIN SPORTS HD 2
مانشستر يونايتد X كريستال بالاس، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 2
واتفورد X وست هام يونايتد، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 7
برايتون X ساوثهامتون، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 1
شيفيلد يونايتد X ليستر سيتي، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 6
ليفربول X آرسنال، 6:30 مساءً، beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني:
أوساسونا X إيبار، 5:00 مساءً، beIN SPORTS HD 9
ريال مدريد X بلد الوليد، 7:00 مساءً، beIN SPORTS HD 3
سيلتا فيجو X فالنسيا، 9:00 مساءً، beIN SPORTS HD 1
خيتافي X أتلتيك بيلباو، 9:00 مساءً، beIN SPORTS HD 2
الدوري الإيطالي:
بارما X يوفنتوس، 6:00 مساءً، beIN SPORTS HD 4
فيورنتينا X نابولي، 7:45 مساءً، beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني:
شالكه 04 X بايرن ميونيخ، 6:30 مساءً، beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
ستاد بريست 29 X ستاد ريمس، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 9
أميان X نانت، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 8
أنجيه X ميتز، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 7
ديجون X بوردو، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 6
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:
كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):
الزوراء العراقي X الرفاع البحريني - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 2
هورسيد الصومالي X اتحاد طنجة المغربي - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 1
دوري أبطال إفريقيا:
زيسكو يونايتد - زامبيا X جرين مامبا إفسي - سوازيلاند -- 3:00 مساءً
بلاتينيوم الزيمبابوي X بيج بولتس المالاوي -- 3:00 مساءً
تاونشيب رولرز البوتسواني X يانج أفريكانز التنزاني، 3:30 مساءً
أول أغسطس الكونغولي X كمكم زانزيبار - زنجبار، 4:00 مساءً
المريخ السوداني X شبيبة القبائل الجزائري، 6:30 مساءً
ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي X أوثو دويو الكونغولي، 7:00 مساءً
النجم الرياضي الساحلي التونسي X هافيا كوناكري الغيني، 8:00 مساءً
ديكيداها أف سي الصومالي X الزمالك- 9:00 مساءً، On Sport HD
الرجاء المغربي X بريكاما يونايتد - غامبيا، 9:00 مساء
اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي X جرين إيجليز الزامبي، 9:00 مساءً
كأس الكونفدرالية الأفريقية:
ايتول دو كونغو الكونغولي X بيراميدز، 6:00 مساءً
الدوري الإنجليزي:
نوريتش سيتي X تشيلسي، 1:30 مساءً، beIN SPORTS HD 2
مانشستر يونايتد X كريستال بالاس، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 2
واتفورد X وست هام يونايتد، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 7
برايتون X ساوثهامتون، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 1
شيفيلد يونايتد X ليستر سيتي، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 6
ليفربول X آرسنال، 6:30 مساءً، beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني:
أوساسونا X إيبار، 5:00 مساءً، beIN SPORTS HD 9
ريال مدريد X بلد الوليد، 7:00 مساءً، beIN SPORTS HD 3
سيلتا فيجو X فالنسيا، 9:00 مساءً، beIN SPORTS HD 1
خيتافي X أتلتيك بيلباو، 9:00 مساءً، beIN SPORTS HD 2
الدوري الإيطالي:
بارما X يوفنتوس، 6:00 مساءً، beIN SPORTS HD 4
فيورنتينا X نابولي، 7:45 مساءً، beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني:
شالكه 04 X بايرن ميونيخ، 6:30 مساءً، beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
ستاد بريست 29 X ستاد ريمس، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 9
أميان X نانت، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 8
أنجيه X ميتز، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 7
ديجون X بوردو، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 6