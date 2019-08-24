سبت ناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

يقام اليوم السبت، الموافق 24 -8- 2019، العديد من المواجهات في البطولة العربية، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:



كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):



الزوراء العراقي X الرفاع البحريني - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 2



هورسيد الصومالي X اتحاد طنجة المغربي - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 1



دوري أبطال إفريقيا:



زيسكو يونايتد - زامبيا X جرين مامبا إفسي - سوازيلاند -- 3:00 مساءً



بلاتينيوم الزيمبابوي X بيج بولتس المالاوي -- 3:00 مساءً



تاونشيب رولرز البوتسواني X يانج أفريكانز التنزاني، 3:30 مساءً



أول أغسطس الكونغولي X كمكم زانزيبار - زنجبار، 4:00 مساءً



المريخ السوداني X شبيبة القبائل الجزائري، 6:30 مساءً



ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي X أوثو دويو الكونغولي، 7:00 مساءً



النجم الرياضي الساحلي التونسي X هافيا كوناكري الغيني، 8:00 مساءً



ديكيداها أف سي الصومالي X الزمالك- 9:00 مساءً، On Sport HD



الرجاء المغربي X بريكاما يونايتد - غامبيا، 9:00 مساء



اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي X جرين إيجليز الزامبي، 9:00 مساءً



كأس الكونفدرالية الأفريقية:



ايتول دو كونغو الكونغولي X بيراميدز، 6:00 مساءً



الدوري الإنجليزي:



نوريتش سيتي X تشيلسي، 1:30 مساءً، beIN SPORTS HD 2



مانشستر يونايتد X كريستال بالاس، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 2



واتفورد X وست هام يونايتد، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 7



برايتون X ساوثهامتون، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 1



شيفيلد يونايتد X ليستر سيتي، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 6



ليفربول X آرسنال، 6:30 مساءً، beIN SPORTS HD 2



الدوري الإسباني:



أوساسونا X إيبار، 5:00 مساءً، beIN SPORTS HD 9



ريال مدريد X بلد الوليد، 7:00 مساءً، beIN SPORTS HD 3



سيلتا فيجو X فالنسيا، 9:00 مساءً، beIN SPORTS HD 1



خيتافي X أتلتيك بيلباو، 9:00 مساءً، beIN SPORTS HD 2



الدوري الإيطالي:



بارما X يوفنتوس، 6:00 مساءً، beIN SPORTS HD 4



فيورنتينا X نابولي، 7:45 مساءً، beIN SPORTS HD 4



الدوري الألماني:



شالكه 04 X بايرن ميونيخ، 6:30 مساءً، beIN SPORTS HD 5



الدوري الفرنسي:



ستاد بريست 29 X ستاد ريمس، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 9



أميان X نانت، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 8



أنجيه X ميتز، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 7



ديجون X بوردو، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 6

