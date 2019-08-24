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رياضة

سبت ناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:35 ص
ساديو ماني - محمد
ساديو ماني - محمد صلاح نجما ليفربول
إسراء أشرف
يقام اليوم السبت، الموافق 24 -8- 2019، العديد من المواجهات في البطولة العربية، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:

كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):

الزوراء العراقي X الرفاع البحريني - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 2

هورسيد الصومالي X اتحاد طنجة المغربي - 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 1

دوري أبطال إفريقيا:

زيسكو يونايتد - زامبيا X جرين مامبا إفسي - سوازيلاند -- 3:00 مساءً

بلاتينيوم الزيمبابوي X بيج بولتس المالاوي -- 3:00 مساءً

تاونشيب رولرز البوتسواني X يانج أفريكانز التنزاني، 3:30 مساءً

أول أغسطس الكونغولي X كمكم زانزيبار - زنجبار، 4:00 مساءً

المريخ السوداني X شبيبة القبائل الجزائري، 6:30 مساءً

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي X أوثو دويو الكونغولي، 7:00 مساءً

النجم الرياضي الساحلي التونسي X هافيا كوناكري الغيني، 8:00 مساءً

ديكيداها أف سي الصومالي X الزمالك- 9:00 مساءً، On Sport HD

الرجاء المغربي X بريكاما يونايتد - غامبيا، 9:00 مساء

اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي X جرين إيجليز الزامبي، 9:00 مساءً

كأس الكونفدرالية الأفريقية:

ايتول دو كونغو الكونغولي X بيراميدز، 6:00 مساءً

الدوري الإنجليزي:

نوريتش سيتي X تشيلسي، 1:30 مساءً، beIN SPORTS HD 2

مانشستر يونايتد X كريستال بالاس، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 2

واتفورد X وست هام يونايتد، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 7

برايتون X ساوثهامتون، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 1

شيفيلد يونايتد X ليستر سيتي، 4:00 مساءً، beIN SPORTS HD 6

ليفربول X آرسنال، 6:30 مساءً، beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني:

أوساسونا X إيبار، 5:00 مساءً، beIN SPORTS HD 9

ريال مدريد X بلد الوليد، 7:00 مساءً، beIN SPORTS HD 3

سيلتا فيجو X فالنسيا، 9:00 مساءً، beIN SPORTS HD 1

خيتافي X أتلتيك بيلباو، 9:00 مساءً، beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي:

بارما X يوفنتوس، 6:00 مساءً، beIN SPORTS HD 4

فيورنتينا X نابولي، 7:45 مساءً، beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني:

شالكه 04 X بايرن ميونيخ، 6:30 مساءً، beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي:

ستاد بريست 29 X ستاد ريمس، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 9

أميان X نانت، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 8

أنجيه X ميتز، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 7

ديجون X بوردو، 8:00 مساءً، beIN SPORTS HD 6

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