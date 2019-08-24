ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرائق الأمازون والحرب التجارية.. أبرز الملفات الشائكة على مائدة زعماء قمة الـ G7

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:01 ص
قمة مجموعة الدول
قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى
قسم الخارجي
تنطلق بعد عدة ساعات، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم والمعروفة باسم "G7"، والتي تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وكندا، في بلدة بياريتز الفرنسية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

ويبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يسعد كثيرًا بهذه القمة التي يستضيفها بسبب عدة ملفات شائكة تسيطر عليها، أبرزها حريق غابات الأمازون في البرازيل والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

حريق غابات الأمازون

وبدأت بالفعل أولى هذه الكوارث في التحقق بعدما اتهم الرئيس الفرنسي نظيره البرازيلي خافيير بولسارنو بالكذب فيما يتعلق بموقف البرازيل بشأن تغير المناخ، وهدد بإيقاف اتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وكتلة التجارة في أمريكا الجنوبية "ميركوسور"، والتي تضم البرازيل.

الرئيس البرازيلي لم يقف متفرجًا مما يحدث واتهم ماكرون بالتفكير بـ "عقلية استعمارية"، وتعهد بإرسال الجيش للمساعدة في السيطرة على حرائق الأمازون.

الحرب التجارية

ليست هذه الأزمة الوحيدة التي ستسيطر على قمة الـ "G7" في بياريتز، ولكن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأعلنت بكين فرض جولة جديدة من التعريفات الجمركية على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات الصينية من 10% إلى 15%.

ويخشى ترامب من أن تؤثر هذه التوترات التجارية على إعادة انتخابه في الانتخابات المقرر لها العام المقبل.

وفي ظل هذه التوترات بين عدة دول، من غير المتوقع أن تؤدي هذه القمة لأي حلول إيجابية بنّاءة، خاصة فيما يتعلق بإبرام شراكة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين.

الظهور الأول لجونسون

وتشهد قمة "مجموعة السبع" أيضًا الظهور الأول لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، والذي لم يحرز أي تقدم في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

ويتوقع من جونسون أن يحقق توازنًا في تعاملاته مع كلًا من قادة دول الاتحاد الأوروبي الحاضرين والرئيس الأمريكي الذي يحاول استخدام جونسون للتفرقة بين دول الاتحاد الأوروبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس البرازيل يتهم نظيره الفرنسي باستغلال حرائق الأمازون لتحقيق مكاسب شخصية

أزمة دولية.. الرئيس الفرنسي يغضب نظيره البرازيلي بسبب حرائق الأمازون

عقلية استعمارية.. الرئيس البرازيلي يرد على رغبة ماكرون بإنقاذ غابات الأمازون

72 ألف حريق.. غابات الامازون تغرق مدنًا في الظلام منذ 96 ساعة.. فيديو

مستشارو مجموعة السبع يناقشون إجراءات ملموسة بشأن حرائق الأمازون

الرئيس الفرنسي يتهم نظيره البرازيلي بالكذب لعدم احترام التزاماته المناخية

ترشيحاتنا

عنتيل كفر حجازي.. ضحيتاه وقعتا في شر أعمالهما بتطليق الأولى والثانية في خلافات.. والنيابة تأمر بحبسه وضبط وإحضار مسرب الفيديوهات

أحمد مجدي يعزف على القلة وآلات غريبة.. فيديو

سبت ناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

فيديوجراف| انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد عام غامض

تعليق قوي من هاني حتحوت علي إصابة رامي ربيعة المتكررة..فيديو

خسر إفريقيا بفعل فاعل.. مصطفى يونس: الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات

دينا الشربينى ببطن مكشوف مع عمرو دياب فى فرح بالساحل الشمالى.. فيديو

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

حرب شوارع.. مشاجرة جماعية دامية بالرشاشات في السعودية.. شاهد

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

ريهام سعيد لـ أحمد حسن: أنت هيصت مع الهيصة ومينفعش تشجع والدتك على السمنة

خسر إفريقيا بفعل فاعل.. مصطفى يونس: الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة