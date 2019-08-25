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ديني

أمين الفتوى يحدد أسلوب ترغيب الأطفال على أداء الصلاة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:57 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مواظبة الوالدين على الصلاة أمام أولادهم من الأمور التي تجعل الأولاد لا يتكاسلون عن الصلاة، ثم تذكيرهم بالصلاة بين كل وقت وآخر.

واقترح أمين الفتوى خلال إجابته عن سؤال من سيدة تقول " ماذا أفعل لمواظبة أولادي على الصلاة وأعمارهم تجاوزت العشر سنوات " على فضائية الناس"، عمل جدول فيه الـ 7 الأيام، وتشجيع الأولاد، حال انتظام صلاتهم طوال أيام الأسبوع بهدية أو زيادة في مصروفهم، حتى تكون الصلاة في برنامجهم اليومي.

وتابع: الدعاء من وسائل التربية على الصلاة، ومن الأسباب التي ينبغي ألا نغفل عنها عند تربية الأطفال على المحافظة على الصلاة: أن يستعين الإنسان بدعاء الله عز وجل، وأن يتأسى بإبراهيم ـ عليه السلام ـ لما كان يقول في دعائه: رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ [إبراهيم:40.

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