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فن

معاك واسطة.. الجمهور يسخر من صور محمود العسيلي.. والأخير يرد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:35 م
محمود العسيلى
محمود العسيلى
قسم الفن
نشر الفنان محمود العسيلي صورا من حفله الغنائى الأخير الذى أقيم منذ ايام، في احد المناطق الساحلية، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا. 

ولاقت الصور بعد السخرية من الجمهور وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "الشورت الاحمر ماشي مع القرعه جامد"، وهو ما دفع العسيلى للرد قائلا: "القارعه تمشي مع اي حاجة".  

كما جاءت في التعليقات: "وسع ياعم للواسطة الجامدة أوي أوي.. حد جامد أنت يعني".

يذكر أن الفنان محمود العسيلي، طرح مؤخرًا أغنية "أنتي وأنا" التى تصدرت تريند" قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية "أنتي وأنا" لـ محمود العسيلي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.
معاك واسطة.. الجمهور يسخر من صور محمود العسيلي.. والأخير يرد

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