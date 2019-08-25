اخبار الحوادث.. حبس عامل متهم بالتعدي جنسيا على نجلته.. شاب يحاول الانتحار بسبب خلافات أسرية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
*حبس عامل متهم بالتعدي جنسيا علي نجلته بالشرقية
قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس أب على خلفية اتهامه بالتعدى على طفلته جنسيًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
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* تنفيذ 7003 أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية من ضبط 241 محكوما عليهم و20 حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية
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* القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمصر القديمة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
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* ضربه العشرات.. أهالي العياط يقتلون شابا حاول سرقة أبراج المحمول
سحل أهالي العياط لصا حتى الموت حيث انهالوا عليه بالضرب بعد ضبطه وآخرين أثناء سرقة كابلات من أبراج شبكات المحمول بالقرية.
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* بشرى للمصريين بالخارج.. الداخلية توجه مأموريات لـ أمريكا والكويت لاستخراج البطاقات
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على إيفاد بعثات قانونية وفنية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى دولتى الولايات المتحدة الأمريكية "واشنطن ، هيوستن"، والكويت، لإستخراج بطاقات الرقم القومى لأبناء الجاليات المصرية المقيمين بهما، دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد.
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* مصدر أمني ينفي القبض على الحقوقية منال الطيبي
نفى مصدر أمنى القبض على المحامية منال ممدوح الطيبى (عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان) .
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* شاب يحاول الانتحار بسبب خلافات أسرية بالفشن جنوب بني سويف
أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على الانتحار بإحدى قري الفشن جنوب بني سويف، في تسببت الخلافات الأسرية في قيام شاب بوضع نهاية مأسوية لحياته وهي الانتحار شنقا بقرية الفنت الغربية التابعه لمركز الفشن جنوب بني سويف.
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* السجن 86 عاما لـ مستريح بطنطا لاستيلائه على 600 مليون جنيه من مواطنين
أصدر رئيس محكمة جنح مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم، حكما قضائيا بسجن "رضا.ا.ص" 48 سنة مهندس زراعى والمعروف إعلاميا بـ"مستريح طنطا" 86 سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من ضحاياه بحجة توظيفهم فى تجارة الحاصلات الزراعية والعقارات.
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* بقيمة 2 مليون جنيه .. ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الشابو في سوهاج
وجه ضباط مباحث مركز جرجا بسوهاج، بضبط تاجر مواد مخدرة تخصص بالاتجار في مخدر الشابو وتم ضبط حوالي ١٢٠٠ جرام بحوزته وقدرت قيمتها بمبلغ ٢ مليون جنيه.
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*قبل انتهاء البث المباشر بـ 10 دقائق .. ماس كهربائي وراء حريق قناة الاهلى
تسبب حريق قناة الاهلى الذى شب فى استوديو بالقناة فى توقف بث البرامج الرياضية، وكشفت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة تفاصيل حريق قناة الاهلي، حيث تبين أن ماسا كهربائيا حدث في كابلات كهرباء أثناء البث على الهواء.
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*حبس عامل متهم بالتعدي جنسيا علي نجلته بالشرقية
قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس أب على خلفية اتهامه بالتعدى على طفلته جنسيًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* تنفيذ 7003 أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية من ضبط 241 محكوما عليهم و20 حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمصر القديمة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* ضربه العشرات.. أهالي العياط يقتلون شابا حاول سرقة أبراج المحمول
سحل أهالي العياط لصا حتى الموت حيث انهالوا عليه بالضرب بعد ضبطه وآخرين أثناء سرقة كابلات من أبراج شبكات المحمول بالقرية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* بشرى للمصريين بالخارج.. الداخلية توجه مأموريات لـ أمريكا والكويت لاستخراج البطاقات
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على إيفاد بعثات قانونية وفنية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى دولتى الولايات المتحدة الأمريكية "واشنطن ، هيوستن"، والكويت، لإستخراج بطاقات الرقم القومى لأبناء الجاليات المصرية المقيمين بهما، دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* مصدر أمني ينفي القبض على الحقوقية منال الطيبي
نفى مصدر أمنى القبض على المحامية منال ممدوح الطيبى (عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان) .
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* شاب يحاول الانتحار بسبب خلافات أسرية بالفشن جنوب بني سويف
أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على الانتحار بإحدى قري الفشن جنوب بني سويف، في تسببت الخلافات الأسرية في قيام شاب بوضع نهاية مأسوية لحياته وهي الانتحار شنقا بقرية الفنت الغربية التابعه لمركز الفشن جنوب بني سويف.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* السجن 86 عاما لـ مستريح بطنطا لاستيلائه على 600 مليون جنيه من مواطنين
أصدر رئيس محكمة جنح مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم، حكما قضائيا بسجن "رضا.ا.ص" 48 سنة مهندس زراعى والمعروف إعلاميا بـ"مستريح طنطا" 86 سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من ضحاياه بحجة توظيفهم فى تجارة الحاصلات الزراعية والعقارات.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* بقيمة 2 مليون جنيه .. ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الشابو في سوهاج
وجه ضباط مباحث مركز جرجا بسوهاج، بضبط تاجر مواد مخدرة تخصص بالاتجار في مخدر الشابو وتم ضبط حوالي ١٢٠٠ جرام بحوزته وقدرت قيمتها بمبلغ ٢ مليون جنيه.
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*قبل انتهاء البث المباشر بـ 10 دقائق .. ماس كهربائي وراء حريق قناة الاهلى
تسبب حريق قناة الاهلى الذى شب فى استوديو بالقناة فى توقف بث البرامج الرياضية، وكشفت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة تفاصيل حريق قناة الاهلي، حيث تبين أن ماسا كهربائيا حدث في كابلات كهرباء أثناء البث على الهواء.
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