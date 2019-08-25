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إيران تتحدى منظومة باتريوت الأمريكي بهذا السلاح

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:57 م
المنظومة الإيرانية
المنظومة الإيرانية
أحمد سيف الدين
أكد اللواء محمد حسين باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، خلال تصريحات له أدلي بها وقت زيارته لمعرض للصناعة الدفاعية في إيران، أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية الصنع بافار 373 أكثر نجاحا وفاعلية من منظومة باتريوت الأمريكي.

وخلال الزيارة تم إستعراض منظومة الدفاع الصاروخي "بافار 373" وأشاد باقري بها خلال فعاليات المعرض الذي قام بتغطية إنجازات إيران العسكرية.

ووفقا لما نشرته وكالة مهر الإيرانية، أشار قائد الجيش إلى أن نظام الدفاع الصاروخي "بافار 373"، الذي كشف النقاب عنه يوم الخميس الماضي في حفل أقيم في طهران للاحتفال بيوم صناعة الدفاع الوطني من قبل الرئيس حسن روحاني، قائلًا إن نظام الدفاع الجوي اجتاز بنجاح كل اختبار تم إجراؤه.

وقال إنه وفقًا لنتائج المسح والاختبارات التي أجريت المنظومة يتراوح مداها بين 120 و 200 كم وأظهر أنه أكثر نجاحًا من باتريوت الأمريكي مؤكدا أن نظام الدفاع الجوي الجديد سيزيد من قوة الردع الإيرانية.

جدير بالذكر أن تلك المرة ليست المرة الاولى التي تعلن فيها إيران تدشين تلك المنظومة، وأشار إلى أن إيران أعلنت في 19 ديسمبر 2011، لأول مر ة عن تدشين منظومة "باور373" بواسطة مقر "خاتم الأنبياء" للدفاعات الجوية، بعدما تأخرت روسيا في تسليمها منظومة "إس 300".

أما الثانية، فكانت في 21 أغسطس 2016، وقام الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة معرضا لتدشين المنظومة نفسها، بواسطة "منظمة الجوفضائية" لوزارة الدفاع.

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