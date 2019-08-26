سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن شركاء دورته المقبلة

أعلن سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية عن المؤسسات والمهرجانات المشاركة لدورة 2019 أهم المؤسسات العربية والاسكندنافية السينمائية في سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.



وكشف المهرجان عن أسماء عدد من المؤسسات - المهرجانات - المعاهد و صناديق الدعم التي أكدت حضورها في سوق و منتدى مهرجان مالمو للسينما العربية و المزمع عقده بين 5 إلى 8 أكتوبر 2019 حيث أن سوق و منتدى مهرجان مالمو للسينما العربية يرتكزعلى أساس التعاون المشترك حيث يكون الهدف هو إنشاء مركز حيوي للإندماج بين صناع السينما في العالم العربي والدول الإسكندنافية، بجانب عدد كبير من شركات الإنتاج العربية والأجنبية.



المؤسسات وصناديق دعم الإنتاج السينمائي المشاركة

برنامج الشراكة النماركية العربية - الدنمرك، المعهد السويدي للأفلام - السويد، المعهد الدنماركي للأفلام - الدنمرك، المعهد النرويجي للأفلام - النروج، التلفزيون السويدي - السويد، تورينو فيلم لاب - إيطاليا، الإتحاد العام للفنانين العرب، المركزالوطني للسينما والصورة – تونس، أفلام مصر العالمية - مصر، سنيما عقيل - الإمارات، مؤسسة أفلام الجنوب - السويد، ماد سولوشين - مصر، المركز القومي للسينما- مصر، مدينة مالمو - السويد ، منطقة سكين للثقافة - السويد ، فيلم سكين - السويد ، ، لجنة الأفلام بجنوب السويد، مركز السينما العربية - مصر ، السينما العربية في السويد للتوزيع السينمائي - السويد ، مركز تطوير مدينة مالمو - السويد.



المهرجانات السينمائية المشاركة:

أيام قرطاج السينمائية، مهرجان الجونة السينمائي، مهرجان الأفلام الأوروبية, مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي، مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.



