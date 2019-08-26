التحالف العربي يعلن عن قرار جديد بشأن محافظة شبوة اليمنية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي على ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة شبوة اليمنية باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.



وقال العقيد المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانيًا بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة "سعودية-إماراتية" تبدأ في العمل اليوم الاثنين للعمل على معالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن.



ودعا العقيد المالكي كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من المليشيا الحوثية، والتنظيمات الإرهابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى.