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فيديو جراف

فيديوجراف | خطوات تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعى

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:00 م
غاز السيارات
غاز السيارات
كريم عاطف
فى ظل توجه الدولة المصرية الفترة الأخيرة لزيادة استخدام الغاز الطبيعى بدلا من البنزين فى تشغيل السيارات, وتشجيع المواطنين بتحويل سياراتهم الخاصة من بنزين إلى غاز طبيعى لما فى ذلك انتعاش اقتصادي وتوفير كبير للمواطنين.

يقوم صدى البلد بتوضيح 10 خطوات لتحويل سيارتك الخاصة من بنزين إلى غاز طبيعى مع ضمان استمرارية جودة عمل الموتور.

ونتعرف على هذه الخطوات خلال الفيديو جراف التالى.

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