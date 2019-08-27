إفريقيا في قلب روسيا.. السيسي وبوتين يرأسان قمة سوتشي أكتوبر المقبل

أفادت وكالة تاس الاخبارية الروسية بأن روسيا تولي اهتماما بالغا بافريقيا خلال العام الجاري، وستهتم خلال رئاستها لمجلس الامن الشهر المقبل بالعمل على تسوية المشاكل في افريقيا، فضلا عن أنه في 24 أكتوبر، من المقرر أن تستضيف مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود القمة الافتتاحية لروسيا وإفريقيا.



وأشارت إلى دعوة موسكو لقادة أكثر من 50 دولة في المنطقة لحضور القمة وأكد 35 منهم مشاركتهم بالفعل.



وسيرأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي القمة في سوتشي، إذ تتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019.



وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا تعتزم لفت انتباه المنظمة العالمية خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل إلى تسوية المشاكل في القارة الأفريقية.



وقال لافروف، وفقا لتصريحات له نقلتها وكالة تاس الروسية الإخبارية، إن روسيا ستترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر المقبل، وتتعلق إحدى القضايا الرئيسية المدرجة في جدول أعمالنا بمساعدة شعب إفريقيا في حل مشكلاتهم فيما يتعلق بالأزمات والصراعات وغيرها من المواقف.



وفي مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع نظيره الأنجولي مانويل دومينجوس أوجستو، عضو من أعضاء المنظمة الرئاسة الدورية في مجلس الأمن الدولي.



وتتولى روسيا الرئاسة الدورية الشهر المقبل، التي ترأس المنظمة في أغسطس.



وأضاف يجب أن نشدد على أنه فيما يتعلق بقضية حادة مثل ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي، فإن روسيا تتخذ موقفا قويا لتحقيق اتفاق واسع النطاق مع التركيز على الأولوية للتغلب على النكسة الرئيسية في التكوين الحالي لمجلس الأمن الدولي، وهو التمثيل الناقص للدول النامية .



وتابع لافروف «أي إصلاح لمجلس الأمن يجب أن يكون مهمته الرئيسية زيادة تمثيل المنظمة من آسيا وأمريكا اللاتينية وبالتأكيد من القارة الأفريقية».



صرح كبير الدبلوماسيين الروس أيضًا أن «تعاون الدول الأفريقية مع منظمة البريكس و التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لعب دورًا مهمًا في جدول أعمال العلاقات الدولية الحالية.



وأضاف لافروف: «لقد اتفقنا على أننا سنواصل هذه الممارسة ، التي بدأناها في عام 2018 من خلال دعوة ممثلي المنظمات شبه الإقليمية الرائدة من إفريقيا لحضور قمة البريكس».



